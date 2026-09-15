Home > मनोरंजन > Salman Khan का लेडी वर्जन! इमरान हाशमी संग रोमांस, Mirzapur में दिखाई कातिलाना अदाएं; 41 की उम्र में कुंवारी हैं ये एक्ट्रेस

Salman Khan का लेडी वर्जन! इमरान हाशमी संग रोमांस, Mirzapur में दिखाई कातिलाना अदाएं; 41 की उम्र में कुंवारी हैं ये एक्ट्रेस

Mirzapur Actress Sonal Chauhan: मिर्ज़ापुर द मूवी एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसे देखे बिना रहा नहीं जा रहा, वहीं इस फिल्म में सोनल चौहान की एंट्री चर्चा का विषय थी.  दरअसल,वो सीरीज़ का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन उन्हें फिल्म में कास्ट किया गया था.

By: Heena Khan | Published: September 15, 2026 12:15:34 PM IST

sonal chauhan
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Mirzapur Actress Sonal Chauhan: मिर्ज़ापुर द मूवी एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसे देखे बिना रहा नहीं जा रहा, वहीं इस फिल्म में सोनल चौहान की एंट्री चर्चा का विषय थी.  दरअसल,वो सीरीज़ का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन उन्हें फिल्म में कास्ट किया गया था. इस फिल्म की वजह से एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने फिल्म में मुमताज बीबी का रोल किया था. सोनल ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में इमरान हाशमी की फिल्म जन्नत से की थी. इस फिल्म में उनके काम की तारीफ़ हुई थी, और आज भी उन्हें जन्नत एक्ट्रेस के नाम से जाना जाता है. 

नोएडा मुकम्मल की पढ़ाई 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोनल चौहान ने नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की और दिल्ली के गार्गी कॉलेज से फिलॉसफी में ऑनर्स किया. उन्होंने 2005 में मिस इंडिया का टाइटल जीता और 2008 में फिल्म जन्नत में नज़र आईं. एक्ट्रेस ने रेनबो, बुड्ढा होगा तेरा बाप, शेर, साइज़ ज़ीरो, पलटन, आदिपुरुष और दर्द जैसी फिल्मों में काम किया है.

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अब तक हैं कुंवारी 

एक्ट्रेस 41 साल की हैं, लेकिन अभी भी अविवाहित हैं. वह अभी भी सिंगल हैं. लेकिन एक्ट्रेस इस दौरान लाइमलाइट से दूर रहीं और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुईं. उन्हें आदिपुरुष जैसी बड़ी फिल्म ऑफर हुई थी, जिसमें उन्होंने मंदोदरी का रोल किया था. हालांकि, फिल्म फ्लॉप हो गई. अब, एक्ट्रेस मिर्जापुर द मूवी से फिर से खबरों में हैं. मिर्जापुर द मूवी को भी सीरीज की तरह फैंस से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसने ₹250 करोड़ के बजट के मुकाबले थिएटर में ₹265 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है और अच्छा-खासा प्रॉफिट कमा रही है. फिल्म में एक बार फिर पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु शर्मा का पावरहाउस दिखाया गया है.

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Tags: emraan hashmimirzapursalman khansonal chauhan
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