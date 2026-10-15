Karisma Kapoor की छोटी और टाइट ड्रेस देख तिलमिला उठे थे Salman, 90s का हिट ये गाना शूट करने से कर दिया था साफ इंकार

Salman Khan Karisma Kapoor 90s Hit Songs: करण जौहर कॉफी विद करण के नौवें और आखिरी सीजन के साथ वापस आ गए हैं, जिसमें सलमान खान पहले गेस्ट के तौर पर इस मशहूर काउच पर आए. इस एपिसोड में फैंस के लिए पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं क्योंकि सलमान अपनी दुल्हन हम ले जाएंगे को-स्टार करिश्मा कपूर से फिर मिले. बातचीत के दौरान, करिश्मा ने याद किया कि कैसे फिल्म के सेट पर दोनों के बीच बहस होती थी, और बताया कि एक बार सलमान ने उनके आउटफिट की वजह से उनके साथ शूट करने से साफ इंकार कर दिया था.

सलमान को था करिश्मा के ऑउटफिट से ऐतराज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुल्हन हम ले जाएंगे की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने करिश्मा कपूर के आउटफिट पर एतराज़ जताया था. करिश्मा ने बताया कि सलमान को मीठा बहुत पसंद है और उन्होंने याद किया कि उनकी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने नाश्ते में उनके साथ चॉकलेट खाई थी. फिर उन्होंने बताया कि वो बहुत लड़ते भी थे. करिश्मा ने ये भी कहा कि, “दुल्हन हम ले जाएंगे के दौरान, आइकॉनिक आउटफिट, मैं अपने फैशन को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, और मुझे लगा कि मैं इसे मार डालूंगी, और वो बोला, ‘तुमने क्या पहना है? मैं तुम्हें ऐसे लुक में नहीं देखूंगा.’

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चिपका हुआ था ऑउटफिट

करिश्मा ने बताया कि उन्हें डेविड धवन से शिकायत करनी पड़ी कि सलमान उन्हें आउटफिट पहनने नहीं दे रहे हैं. जब करण ने पूछा कि क्या सलमान को आउटफिट के बहुत ज़्यादा सेक्सी होने से कोई दिक्कत है, तो करिश्मा ने माना और कहा, “हां, क्योंकि आउटफिट बहुत खुला और बहुत चिपचिपा था.” फिर सलमान ने इससे इनकार किया और कहा कि आउटफिट बहुत छोटा था और कहा, “मैं हर टेक से पहले उससे इसे नीचे करने के लिए कहता रहता था. यह सब शीयर था.” करिश्मा ने माना कि सलमान उन्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे, उन्होंने आगे कहा, “वो कहते थे, ‘जाओ इसे बदलो, मुझे यह आउटफिट पसंद नहीं है.’ इसलिए हम बहुत लड़ते थे.”

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