Salman Kareena Hug: लॉरेंस की धमकियों के बीच सलमान खान से लिपट गईं करीना कपूर, बिना डरे भाईजान को लगाया गले!

Salman Kareena Hug: जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड लॉरेंस की धमकियों और रेकी से डरा हुआ है वहीं दूसरी ओर इन्ही धमकियों के बीच सलमान और करीना का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दरअसल, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान गुरुवार, 22 अक्टूबर, 2026 को कड़ी सिक्योरिटी के बीच मुंबई में IIFA प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. एक्टर को करीना कपूर खान को गले लगाकर गर्मजोशी से बधाई देते हुए देखा गया, फिर उनके साथ फोटो खिंचवाए. उनके रीयूनियन के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. सलमान खान और करीना कपूर खान ने गुरुवार को मुंबई में IIFA प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से मिलकर सबका ध्यान खींचा. सलमान इवेंट में काफी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे, जबकि करीना उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए शामिल हुईं.

सलमान को देखते ही फिक्रमंद नजर आईं करीना

सलमान ने ब्लैक टी-शर्ट के ऊपर डार्क ब्लेज़र पहना था, जिसे डिस्ट्रेस्ड जींस के साथ पेयर किया था. करीना ने फिटेड टॉप और थाई-हाई स्लिट वाली लंबी स्कर्ट वाला ऑल-ब्लैक आउटफिट चुना. वीडियो में सलमान और करीना एक-दूसरे को बधाई देते हुए दिख रहे हैं, जबकि फोटोग्राफर और इवेंट में आए लोग उनके चारों ओर जमा हो गए हैं. अपनी थोड़ी देर की बातचीत के बाद, एक्टर्स एक साथ खड़े होते हैं और कैमरों के लिए पोज़ देते हैं. इस रीयूनियन में दो स्टार्स एक साथ आए, जो पहले भी बॉडीगार्ड और बजरंगी भाईजान जैसी पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं.

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सिक्योरिटी के बीच IIFA इवेंट में पहुंचे भाईजान

सलमान की यह मौजूदगी 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ हुई फायरिंग की घटना के कुछ दिनों बाद हुई है. इस घटना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिक्योरिटी की चिंताएं फिर से बढ़ा दीं, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक होने का दावा करने वाले लोगों ने सलमान खान का ज़िक्र करते हुए धमकियां दीं. टाइगर श्रॉफ हमले में गैंग के कथित तौर पर शामिल होने की पुलिस जांच अभी भी जारी है. 20 अक्टूबर को, सलमान की मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर हथियारबंद सिक्योरिटी वालों के साथ फोटो भी खींची गई थी. हाल की धमकियों के बाद उनके सिक्योरिटी इंतज़ामों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है.