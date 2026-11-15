सलमान खान से भिड़ीं कनिका मान? बिग बॉस 20 के वीकेंड के वार में आगबबूला हुए भाईजान, जानिए क्या हुआ

रियलिटी शो बिग बॉस 20 आए दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है. शो के वीकएंड के वार का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें शो होस्ट सलमान कंटेस्टेंट कनिका मान को सबक सिखाते दिख रहे हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाराज हुए सलमान. देखें प्रोमो.

प्रोमो में क्या दिखा?

वीकएंड के वार के प्रोमो में देखने को मिला कि शो होस्ट सलमान खान बिग बॉस 20 की प्रतियोगी कनिका मान से पूछते हैं कि वह अपनी दोस्त को स्ट्रांगली क्यों नहीं समझाया, जैसे वो काजी के स्टैंड के बारे में पूछती हैं. इसके बाद कनिका मान सफाई देती हैं कि उन्होंने जैसे काजी को कहा था वैसे ही लव गिल को भी ड्यूटी करने के लिए कहा था. इस बात पर आम्रपाली दुबे और कनिका की बहस हो जाती है.

सलमान खान क्यों हुए नाराज?

इस बहस के बीच अचानक काजी तौकीर आते हैं और बोलते हैं कि कनिका मान ने गलत किया. इस बात पर कनिका कहती हैं कि काजी चुप रहे हैं. यह देख सलमान खान गुस्सा हो जाते हैं और कनिका को बोलते हैं कि उनके सामने आवाज ऊंची ना करें. फिर दोबारा कनिका को चुप कराते हैं और भाईजान आगबबूला हो जाते हैं.

घर में कौन-कौन है नॉमिनेट?

इस हफ्ते की कैप्टन अरिश्फा खान बनी थी, लेकिन घरवालों की बार-बार गलती और दिन में ना सोने वाले नियम को तोड़ने की वजह से बिग बॉस ने अरिश्फा की कैप्टेंसी छीन ली. इस हफ्ते अरिश्फा को छोड़कर सभी प्रतियोगी नॉमिनेट हो गये हैं.

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