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सलमान खान से भिड़ीं कनिका मान? बिग बॉस 20 के वीकेंड के वार में आगबबूला हुए भाईजान, जानिए क्या हुआ

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 20 के वीकएंड के वार का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें कनिका मान शो होस्ट और एक्टर सलमान खान से भिड़ती नजर आ रही हैं. इस बात पर भाईजान भड़क जाते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 15, 2026 12:16:08 PM IST

बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार
बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार


रियलिटी शो बिग बॉस 20 आए दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है. शो के वीकएंड के वार का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें शो होस्ट सलमान कंटेस्टेंट कनिका मान को सबक सिखाते दिख रहे हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाराज हुए सलमान. देखें प्रोमो. 

प्रोमो में क्या दिखा?

वीकएंड के वार के प्रोमो में देखने को मिला कि शो होस्ट सलमान खान बिग बॉस 20 की प्रतियोगी कनिका मान से पूछते हैं कि वह अपनी दोस्त को स्ट्रांगली क्यों नहीं समझाया, जैसे वो काजी के स्टैंड के बारे में पूछती हैं. इसके बाद कनिका मान सफाई देती हैं कि उन्होंने जैसे काजी को कहा था वैसे ही लव गिल को भी ड्यूटी करने के लिए कहा था. इस बात पर आम्रपाली दुबे और कनिका की बहस हो जाती है. 

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सलमान खान क्यों हुए नाराज?

इस बहस के बीच अचानक काजी तौकीर आते हैं और बोलते हैं कि कनिका मान ने गलत किया. इस बात पर कनिका कहती हैं कि काजी चुप रहे हैं. यह देख सलमान खान गुस्सा हो जाते हैं और कनिका को बोलते हैं कि उनके सामने आवाज ऊंची ना करें. फिर दोबारा कनिका को चुप कराते हैं और भाईजान आगबबूला हो जाते हैं. 

घर में कौन-कौन है नॉमिनेट?

इस हफ्ते की कैप्टन अरिश्फा खान बनी थी, लेकिन घरवालों की बार-बार गलती और दिन में ना सोने वाले नियम को तोड़ने की वजह से बिग बॉस ने अरिश्फा की कैप्टेंसी छीन ली. इस हफ्ते अरिश्फा को छोड़कर सभी प्रतियोगी नॉमिनेट हो गये हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: India’s Got Latent 2: इनके कजिन हसबैंड… कौन हैं सलमा दीवानी? मुस्लिम समझकर समय रैना ने किया रोस्ट

यह खबर भी पढ़ें: सात फेरे किसी और के साथ, दिल में बसा था कोई और! शादी के बाद प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, वीडियो बना परिवार को दी धमकी

Tags: bigg boss 20bigg boss weekend ka vaarKanika mannsalman khan
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