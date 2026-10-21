हम साथ साथ हैं की शूटिंग, और वो काली रात! जब सलमान संग शिकार पर निकले थे ये सितारे; कितनी सच है ये कहानी?

Salman Khan Kala Hiran Case: एक ऐसी फिल्म जो अभी थिएटर तक भी नहीं पहुंची है, उसने बॉलीवुड के सबसे चर्चित कानूनी विवादों में से एक को फिर से हवा दे दी है. काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी, एक आने वाली क्राइम थ्रिलर है, जिसमें सलमान खान, 1998 के काले हिरण शिकार मामले और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ज़िक्र साफ तौर पर किया गया है, जिससे नई बहस शुरू हो गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है, जहां एक्टर फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग कर रहे हैं, उनका आरोप है कि यह उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करती है और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी घटनाओं को दिखाती है. इस नई क्राइम थ्रिलर ने एक बार फिर उस मामले पर रोशनी डाल दी है जो लगभग तीन दशकों से सलमान का पीछा कर रहा है – एक कानूनी लड़ाई जो हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी.

1998 की खौफनाक रात

PTI के मुताबिक, यह विवाद अक्टूबर 1998 का ​​है, जब सलमान राजस्थान में सूरज बड़जात्या की ब्लॉकबस्टर हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे. शेड्यूल के दौरान, सलमान और उनके कुछ को-स्टार्स पर जोधपुर के पास कांकाणी गांव में भागोड़ा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा.काला हिरण भारत के वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक सुरक्षित प्रजाति है, जिससे ये आरोप एक गंभीर अपराध बन जाते हैं. कथित घटना को पूनमचंद बिश्नोई और छोगाराम बिश्नोई समेत बिश्नोई समुदाय के सदस्यों ने देखा था. वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन, खासकर काले हिरणों की सुरक्षा के लिए अपनी गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले समुदाय के सदस्यों ने बाद में एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद, सलमान को ज़मानत मिलने से पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया था.

कई सालों तक चली कानूनी लड़ाई

2006 में, एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराया और उन्हें 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल जेल की सज़ा सुनाई. जोधपुर सेंट्रल जेल में कुछ दिन बिताने के बाद, उन्हें ज़मानत मिल गई और उन्होंने फैसले को चुनौती दी. एक साल बाद, 2007 में, उनकी अपील खारिज कर दी गई, और सज़ा बरकरार रखी गई. इसके बाद सलमान ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने सज़ा सस्पेंड कर दी और केस चलने तक उन्हें जेल से बाहर रहने की इजाज़त दे दी. इस मामले से जुड़ी कई कार्रवाई हुईं. 2012 में, राजस्थान हाई कोर्ट ने वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के नियमों के तहत सलमान और उनके सह-आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोपों को बदला और फ़ाइनल किया. फ़ायरआर्म्स और लाइसेंस से जुड़े उल्लंघन के आरोपों पर आर्म्स एक्ट के तहत भी पैरेलल कार्रवाई की गई. 2016 में, राजस्थान हाई कोर्ट ने 1998 के जोधपुर काले हिरण और चिंकारा शिकार मामलों में सलमान को बरी कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के लिए काफ़ी सबूत नहीं थे कि जानवरों को एक्टर की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी गई थी.

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सलमान संग थे ये सितारे?

सबसे अहम घटनाओं में से एक अप्रैल 2018 में हुई जब जोधपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दो काले हिरणों को मारने के मामले में दोषी ठहराया. एक्टर को पाँच साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. सेशंस कोर्ट से ज़मानत मिलने से पहले उन्होंने दो दिन जेल में बिताए.

हालांकि, कोर्ट ने मामले के दूसरे आरोपियों – सैफ अली खान, तब्बू, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे, और दूसरों को उनके खिलाफ़ काफ़ी सबूत न होने का हवाला देते हुए बरी कर दिया. 2022 में, राजस्थान हाई कोर्ट ने काले हिरण के शिकार मामले में ट्रांसफर पिटीशन को मंज़ूरी दे दी, जिसका मतलब था कि एक्टर और शिकार मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा.