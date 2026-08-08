Home > मनोरंजन > Salman Khan: जिस जगह सलमान खान की सुरक्षा में था तैनात, वहीं पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत से सनसनी

Salman Khan: जिस जगह सलमान खान की सुरक्षा में था तैनात, वहीं पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत से सनसनी

Salman Khan: सलमान खान के घर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो होश उड़ा देने वाली है. मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, 41 साल के कॉन्स्टेबल गणेश, जो सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा में तैनात थे, अचानक बीमार पड़कर गिर पड़े.

By: Heena Khan | Published: August 8, 2026 8:17:48 AM IST

Salman Khan
Salman Khan


Salman Khan: सलमान खान के घर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो होश उड़ा देने वाली है. मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, 41 साल के कॉन्स्टेबल गणेश, जो सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा में तैनात थे, अचानक बीमार पड़कर गिर पड़े. मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई. जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नज़र में होने की वजह से एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बिश्नोई 1990 के दशक में सुपरस्टार द्वारा कथित तौर पर काले हिरण (ब्लैक बक) के शिकार का बदला लेना चाहता है. 

सलमान की जान को आज भी खतरा 

पिछले साल, सलमान ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक फाइव-स्टार होटल में मीडिया से बात की थी और माना था कि कभी-कभी सुरक्षा के साथ घूमना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. एक्टर ने यह भी कहा कि उन्हें धमकियों से डर नहीं लगता और उन्होंने अपनी और अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भगवान पर छोड़ दी है. एक्टर ने मीडिया से कहा, भगवान, अल्लाह सब उन पर है. जितनी उम्र लिखी है, उतनी लिखी है. बस यही है. कभी-कभी, इतने सारे लोगों के साथ घूमना मुश्किल हो जाता है.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: टूटी पसलियां, लीवर में चोट.., रैपिडो राइडर की लापरवाही से ट्रैक्टर के नीचे आई महिला; अब बताई आपबीती

सलमान के इलाके में कई बार हुई फायरिंग 

बिश्नोई, जो 2022 में पंजाबी स्टार सिद्धू मूसे वाला की हत्या के बाद चर्चा में आया था, ने ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार मामले में कथित तौर पर शामिल होने के लिए सलमान को खुलेआम धमकियां दी हैं. 2024 में, बाइक पर सवार दो लोगों ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक्टर के घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’ के बाहर कई राउंड फायरिंग की थी. बाद में जांच से पता चला कि फायरिंग का मकसद एक्टर को डराना था और इसे लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर अंजाम दिया गया था.

Tags: bollywoodlawrence bishnoisalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इमरान हाशमी के 5 बेस्ट गाने

August 7, 2026

ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना कितना नुकसानदायक?

August 7, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए काजू?

August 7, 2026

5 हसीनाएं, जिन्होंने साड़ी पहनकर बारिश के गानों पर किया...

August 7, 2026

ग्रीन टी पीने से होते हैं ये 6 फायदे

August 6, 2026

कौन हैं शाकिब अल हसन की पत्नी?

August 6, 2026
Salman Khan: जिस जगह सलमान खान की सुरक्षा में था तैनात, वहीं पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत से सनसनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Salman Khan: जिस जगह सलमान खान की सुरक्षा में था तैनात, वहीं पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत से सनसनी
Salman Khan: जिस जगह सलमान खान की सुरक्षा में था तैनात, वहीं पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत से सनसनी
Salman Khan: जिस जगह सलमान खान की सुरक्षा में था तैनात, वहीं पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत से सनसनी
Salman Khan: जिस जगह सलमान खान की सुरक्षा में था तैनात, वहीं पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत से सनसनी