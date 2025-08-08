Home > मनोरंजन > अपनी ही भतीजी के साथ Salman Khan ने किया जबरदस्त रोमांस, इस हसीना ने अपनी अदाओं से लोगों को बनाया दीवाना, रिलीज होते ही इस फिल्म ने छापे करोड़ों

Salman Khan Hesitated To Romance: सलमान की कई फिल्में ऐसी भी रही हैं, जिसमें अपने से बहुत ज्यादा छोटी एक्ट्रेस के साथ काम किया है। उनकी फिल्में फ्लॉप होने का एक यह भी कारण है। लेकिन ऐसी एक फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 8, 2025 14:37:17 IST

Salman Khan Hesitated To Romance: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान फिल्मों और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों का हिस्सा रहते हैं। हालांकि सलमान खान की बीते सालों में कुछ फिल्में अपना कमाल नहीं दिखा पाई है। लेकिन एक समय था जब सलमान खान की फिल्में रिकोर्डतोड़ कमाई करती थी। सलमान की कई फिल्में ऐसी भी रही हैं, जिसमें अपने से बहुत ज्यादा छोटी एक्ट्रेस के साथ काम किया है। उनकी फिल्में फ्लॉप होने का एक यह भी कारण है। लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसमें सलमानने अपने से काफी छोटी एक्ट्रेस के साथ रोमांस किया और वो फिल्म हिट साबित हुई। 

भाईजान ने दोस्त की बेटी संग किया रोमांस 

यह ऐज गैप इसलिए था क्योंकि एक्ट्रेस भाईजान के बहुत अच्छे दोस्त की बेटी थी। एक्ट्रेस सलमान खान के सामने बड़ी हुई और फिर उन्हीं के साथ रोमांस किया। यह फिल्म साल 2015 में आई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन सूरज बड़जात्या ने किया था। इस फिल्म में सलमान एक बार फिर प्रेम बनकर बड़े पर्दे पर लौटे। 

इस फिल्म में सलमान कान ने डबल रोल किया था। उनके साथ अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर नजर आईं थीं। दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था। हालांकि पहले सलमान इस फिल्म को करने में हिचकिचा रहे थे। एक इंटरव्यू में सोनम ने बताया था कि- जब सलमान खान को पता लगा कि मैं इस फिल्म में सोनम के साथ उन्हें काम करना है, तो वह सोच में पड़ गए थे। क्योंकि वह उनके दोस्त अनिल कपूर की बेटी थी।

फिल्म ने की रिकोर्डतोड़ कमाई 

सलमान ने बताया था कि सोनम उनके सामने पली-बढ़ी हैं। ऐसे में उन्हें एक लव इंटरेस्ट के तौर पर देखना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार कमाई की। सलमान ने 300 करोड़ से ज्यादा इस फिल्म से कमाए थे। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 410 करोड़ था। 

