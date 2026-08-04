रियलिटी शो ‘अलायंस’ में सलमान खान को देखकर फैंस को लगा झटका, बोले- ‘भाई जान को क्या हो गया है, इतने दुबले-पतले कैसे?’

पिछले कुछ हफ्तों से बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के बदले हुए और बेहद दुबले-पतले लुक को लेकर सोशल मीडिया से लेकर फैंस के बीच चिंता का माहौल बना हुआ था. मुंबई में एसआरए (SRA) के एक ऑफिस के उद्घाटन समारोह के दौरान जब अभिनेता नजर आए, तो उनकी घटी हुई फिजिकल अपीयरेंस को देखकर लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए. इंटरनेट पर यह चर्चा तेजी से फैल गई कि क्या सुपरस्टार किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं है. इन तमाम अटकलों और अफवाहों पर अब खुद सलमान खान ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने हाल ही में अमेज़न प्राइम वीडियो (Prime Video) के पॉपुलर रियलिटी शो ‘अलायंस’ (Alliance) में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने भाई सोहेल खान से मुलाकात की और न सिर्फ अपनी फिटनेस का राज खोला, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि उनका यह नया लुक किसी बीमारी का नहीं, बल्कि उनकी खुद की मेहनत और बदलाव का नतीजा है. आइए जानते हैं इस शो में सलमान ने क्या-क्या खुलासे किए.

सलमान खान ने किया 16 किलो वजन कम करने का खुलासा

अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो ‘अलायंस’ में सलमान खान अपने भाई सोहेल खान का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे, जो इस शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे हैं. शो के दौरान दोनों भाइयों के बीच फिटनेस को लेकर एक बहुत ही मजेदार और खुली बातचीत देखने को मिली. इस दौरान सलमान ने सोहेल को देखकर कहा कि उन्होंने काफी वजन कम कर लिया है. इस पर सोहेल ने गर्व से अपने सिक्स-पैक दिखाते हुए खुलासा किया कि उन्होंने 12 किलो वजन घटाया है. सोहेल की बात सुनकर सलमान ने सभी को चौंका दिया और बताया कि उन्होंने इससे भी आगे निकलकर कुल 16 किलो वजन कम किया है. सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘मैं 16 किलो नीचे आ गया हूं.’ उनके इस खुलासे ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया.

सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर लगाया विराम

सलमान खान का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पिछले कई हफ्तों से उनकी सेहत को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थीं. मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने एसआरए (SRA) प्राधिकरण के डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर की आधारशिला रखी और कई लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी, तो लोगों का ध्यान उनके काम से ज्यादा उनके दुबले शरीर पर चला गया था. सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार यह कयास लगा रहे थे कि एक्टर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कमज़ोर और पतले दिखाई दे रहे हैं. इन सभी बेबुनियाद अफवाहों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर अब एक्टर ने खुद विराम लगा दिया है और यह साफ कर दिया है कि वह पूरी तरह हेल्दी हैं.

रियलिटी शो ‘अलायंस’ के बारे में खास बातें

यह पूरा वाकया जिस रियलिटी शो ‘अलायंस’ में हुआ, उसका प्रीमियर 26 जून को हुआ था. अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाले इस शो की शुरुआत 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के साथ हुई थी, जो जोड़ियों में मुकाबला कर रहे हैं और इन्हें ‘एलीज’ (Allies) कहा जाता है. कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस पहले सीज़न में कई जाने-माने चेहरे शामिल हैं, जिनमें रवि किशन और उनकी बेटी रीवा किशन, कुसल टंडन और अर्सलान गोनी, डेजी शाह और ज़ैद दरबार, मिनी माथुर और निखिल चिनप्पा, नीति टेलर और रुही दोसानी, वंशज सिंह और डॉली जावेद, पायल धरे (पायल गेमिंग) और सब्बी सूरी, तथा देल्बर आर्या और अरमान खेरा जैसे नाम शामिल हैं.

Salman Khan : You lost weight Sohail Khan : 12 kg#SalmanKhan : I’m down to 16 kg Everyone in the alliance is shocked pic.twitter.com/qUCSzIwHen — Devil V!SHAL (@VishalRC007) August 3, 2026

क्या अगली फिल्म के लिए है यह तैयारी?

भले ही सलमान खान ने अपनी इस जबरदस्त फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की असली वजह का खुलकर खुलासा न किया हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच यह चर्चा गर्म है कि उनका यह लुक उनकी आगामी एक्शन फिल्म से जुड़ा हुआ है. कहा जा रहा है कि उनकी यह तैयारी उनकी अगली फिल्म (जिसे अस्थायी रूप से SVC63 नाम दिया गया है) के लिए है. यह प्रोजेक्ट साउथ की मशहूर सुपरस्टार नयनतारा के साथ सलमान का पहला ऑन-स्क्रीन कोलेब्रेशन होगा, जिसमें कई धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, सलमान खान जल्द ही ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के खत्म होने के बाद ‘बिग बॉस’ के नए सीजन के साथ छोटे पर्दे पर वापसी करने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं.

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