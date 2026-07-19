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क्या सलमान खान की तबीयत है खराब? इंटरनेट पर वायरल वीडियो ने फैंस की बढ़ाई चिंता, देखें VIDEO

Salman Khan Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर बेहद कमजोर दिख रहे हैं. इस वीडियो ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. देखें वीडियो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 19, 2026 12:59:25 PM IST

क्या सलमान खान की सेहत है खराब? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता
क्या सलमान खान की सेहत है खराब? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता


मुंबई में सलमान खान किसी कार्यक्रम में शामिल हुई. उनके लुक को देख फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अभिनेता पहले से काफी दुबले दिखाई दिए. इसे देखकर कई लोगों ने उनकी हेल्थ को लेकर चिंता जताई और उनके अचानक वजन कम होने की वजह जानने की कोशिश की. साथ ही फैंस ने उनके जल्द स्वस्थ रहने की कामना भी की.

क्या है वायरल वीडियो?

बीते शुक्रवार यानी 17 जुलाई को, सलमान खान एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस दौरान के कुछ वीडियो को एक यूजर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया है. इस वीडियो उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस ही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया. अभिनेता का शरीर देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बीमार हैं. उनका शरीर भी थोड़ा कमजोर लग रहा था. वह एक वक्त खांसते भी दिखे. इस वीडियो को देख उनके फैंस ने चिंता जताई, और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर चिंता जताते हुए मैसेज शेयर किए और पूछा कि क्या उनकी सेहत ठीक है.

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फैंस ने क्या बोला?

सलमान खान का वायरल वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि अभिनेता पहले की तुलना में काफी दुबले नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘वह बीमार लग रहे हैं. भगवान उन्हें स्वस्थ रखें.’ वहीं दूसरे ने टिप्पणी की, ‘लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है?’ एक अन्य फैन ने पूछा, ‘मेरे राजा को क्या हुआ?’

कुछ लोगों ने लिखा कि पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वीडियो में दिख रहे शख्स सलमान खान हैं. एक यूजर ने कहा, ‘क्या यह सच में सलमान खान हैं? क्या वह बीमार हैं?’ वहीं एक अन्य ने लिखा, ‘क्या सलमान खान की सेहत ठीक है?’

इसके अलावा एक फैंस ने लिखा, ‘यकीन नहीं हो रहा कि ये सलमान खान हैं.’ वहीं एक अन्य यूजर ने भावुक होते हुए कहा कि सलमान की आंखों में थकान साफ नजर आ रही है और वह पहले जैसे नहीं दिख रहे. हालांकि, सलमान खान या उनकी टीम की ओर से उनकी सेहत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

सलमान खान की आगामी फिल्में

सलमान की आगामी फिल्मों की बात करें, तो वह फिल्म ‘मातृभूमि’ में नज़र आएंगे , जिसमें बड़े बदलाव होते दिख रहे हैं. इस फ़िल्म का नाम पहले ‘बैटल ऑफ गलवान’ था और कहा जाता है कि यह गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई असल जिंदगी की झड़प से प्रेरित थी. अब, हालांकि, प्रोजेक्ट ने एक अलग मोड़ ले लिया है – इसका टाइटल बदल दिया गया है, चीन और गलवान घाटी का ज़िक्र हटा दिया गया है, और कहा जा रहा है कि टीम बड़े पैमाने पर रीशूट कर रही है.

Tags: viral video
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