Salman Khan Health: क्या सच में स्टेज पर ही बीमार पड़े सलमान? Bigg Boss के एक प्रोमो ने बढ़ा दी फैंस की धड़कन; आखिर क्या था माजरा

Salman Khan Health: बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में होस्ट सलमान खान को सीने में दर्द की शिकायत करते हुए देखा गया, जिसके बाद हेल्थ की चिंता बढ़ गई. फैंस तब परेशान हो गए जब मेकर्स ने नए प्रोमो वीडियो जारी किए, जिसमें सलमान खान दर्द में स्टेज पर लेटे हुए, अपनी चेस्ट पकड़े हुए और डॉक्टर को बुलाते हुए दिख रहे थे. कुछ ही समय में प्रोमो वायरल हो गया और फैंस में घबराहट फैल गई, जो उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए. हालांकि, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने साफ किया है कि “उनकी हेल्थ में कुछ भी गलत नहीं है”.

क्या सच में बीमार हैं सलमान?

वीकेंड का वार के दौरान कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए, सलमान को अपने दिल पर हाथ रखते हुए देखा गया. इस सीन ने दर्शकों के बीच तुरंत चिंता पैदा कर दी और कई फैंस ने एक्टर के अच्छे होने की कामना करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. चिंता के बीच, सलमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान के जरिए इस मुद्दे पर बात की और साफ किया कि इस ड्रामैटिक सीन को गलत समझा गया था. सलमान ने लिखा, “भगवान की कृपा से मेरी हेल्थ में कुछ भी गलत नहीं है.” उन्होंने ‘बिग बॉस’ प्रोमो को जिस तरह से एडिट किया गया था, उस पर भी अपनी निराशा ज़ाहिर की. उन्होंने बताया कि कट से ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में हेल्थ क्राइसिस से गुज़र रहे हैं. नोट में, सलमान ने बताया कि उन्होंने जो दर्द दिखाया, वह एक मैसेज का हिस्सा था जो वह काज़ी को देना चाहते थे. बता दें कि वो चाहते थे कि काज़ी समझें कि किसी की हेल्थ को एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना सही नहीं है, खासकर तब जब दूसरे कंटेस्टेंट को पता नहीं था कि वह एक्टिंग कर रहा है और सच में उसके बारे में परेशान थे.

भारत को ट्रॉफी देने को तैयार नहीं मोहसिन नकवी, BCCI के दावे में कितना सच? ACC ऑफिस में रखा है खिताब

काजी के लिए था पूरा स्टंट

उन्होंने लिखा, “यह पूरी तरह से मकसद से भटक गया और ऐसा लग रहा है कि मैं वही कर रहा हूं जो काज़ी घर में कर रहा था, दर्द सिर्फ काज़ी को यह दिखाने के लिए था कि उसने जो किया वह गलत था क्योंकि उसने अपनी हेल्थ को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया, खासकर तब जब घर के 15 लोगों को पता नहीं था कि वह एक्टिंग कर रहा है और उसकी हेल्थ के लिए परेशान हो रहे थे.” सुल्तान एक्टर ने आगे साफ़ किया कि पूरे हिस्से के पीछे का मेन मकसद उस तरह से खो गया जिस तरह से इसे एडिट किया गया और प्रमोशनल मटीरियल की तरह पेश किया गया. उन्होंने चैनल की तरफ से माफ़ी मांगते हुए नोट खत्म किया. “जिस तरह से प्रोमो काटा गया, उसके लिए सॉरी. लगता है यह शो को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मेट है. मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं.” मेकर्स ने अब एक नया प्रोमो शेयर किया है जिसमें सलमान पूरे घर के सामने काजी तौकीर की हरकतों को एक्सपोज करते दिख रहे हैं.