‘अलायंस’ में भाई सोहेल खान से मिलने आये थे Salman Khan, तभी रितेश देशमुख पर कसा तंज, ‘खतरे में रितेश की नौकरी…’

Salman Khan in Alliance: सलमान खान पिछले हफ्ते अमेज़न प्राइम के रियलिटी शो ‘अलायंस’ में अपने भाई सोहेल खान से मिलने गए थे. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने शो का प्रोमो जारी किया, जिसमें खान भाइयों का एक चंचल अंदाज़ नज़र आता है.

बातचीत के दौरान, सलमान ने अपने करीबी दोस्त रितेश देशमुख पर हल्के-फुल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि ‘लॉक अप’ की मेजबानी करने के कारण उनकी नौकरी खतरे में है। हालांकि, इस टिप्पणी का संदर्भ अभी तक सामने नहीं आया है।

सोहेल खान से मिलने पहंचे सलमान

सलमान खान के भाई ‘अलायंस’ रियलिटी शो के कंटेस्टेंट हैं. सलमान खान जब अपने भाई से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उनको देखते ही गले लगा लिया. इस एपिसोड का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. सोहेल सलमान से कहते हैं, “आज मेरा दिमाग खराब हो गया था,” जिसका मतलब है कि स्टोररूम का दरवाजा पीटते हुए उसका भावनात्मक संतुलन बिगड़ गया था. प्रोमो में आगे सलमान प्रतियोगियों से पूछते हैं कि क्या वे सोहेल को तनाव दे रहे हैं. बता दें कि एलायंस में सोहेल के लिए यह सप्ताह काफी मुश्किल भरा रहा. उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के बाहर होने के बाद, अभिनेता बीमार पड़ गए और टास्क में भाग नहीं ले पाए. बाद में उन्हें बेदखली के लिए नामांकित किया गया, लेकिन वे राउंड में बने रहने में कामयाब रहे.

रितेश देशमुख की ली चुटकी

एपिसोड की एक अन्य क्लिप में सलमान कहते हैं, “मुझे लगता है रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में लग रही है.” हालांकि सलमान खान ने किस संदर्भ में ये कहा इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. आपको बता दें कि सलमान खान और रितेश देशमुख के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं. उन्होंने सुपरस्टार के अनुरोध पर देशमुख की पहली निर्देशित फिल्म राजा शिवाजी में काम किया था.