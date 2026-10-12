Qazi के रोने से टूट गए Salman Khan, फिर Scout OP की लगाई ऐसी वॉट; बोले-‘जेल में भी प्यार से खाना देते हैं’

Qazi Scout OP Fight | Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के घर में इस हफ़्ते कई बार तीखी बहस हुई, लेकिन एक झड़प ने तब भी ध्यान खींचा जब लगा कि तनाव कम हो गया है. स्काउट OP और काज़ी तौकीर की अनबन चर्चा का विषय बन गई है, दर्शक सवाल कर रहे हैं कि दोनों कंटेस्टेंट एक-दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं. इसके बाद जो हुआ उसने उनके पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में एक और परत जोड़ दी, जिससे बहस के बाहर उनका व्यवहार ध्यान में आ गया. लेटेस्ट वीकेंड के वार में इस विवाद पर सलमान खान भी जमकर बरसे है, इस दौरान होस्ट सलमान खान स्काउट के काज़ी के साथ व्यवहार पर बात करते हैं. वहीं आज हम आपको बताएंगे कि दोनों क्व बीच किस बात को लेकर झगड़ा बढ़ा और सलमान ने किस बात पर ScoutOP की वॉट लगाई.

फूट-फूट कर रोने लगे काजी

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान स्काउट OP और काज़ी तौकीर से जुड़े मामले पर चर्चा करते हैं. बिग बॉस 20 के वीकेंड के वार में, हम देख सकते हैं कि सलमान खान स्काउट OP को उसके बदतमीज़ी और बुरे बर्ताव के लिए डांट रहे हैं, जिसमें उसने काज़ी तौकीर को खाने की प्लेट दी थी, जब उनकी लड़ाई हुई थी और उसी समय, वो बीमार था और डेंगू से ठीक हो रहा था. उन्होंने कहा कि उसका बर्ताव बिल्कुल मंज़ूर नहीं था और कहा कि जेल में कैदियों के साथ भी ऐसी बदतमीज़ी नहीं की जाती. बेइज्ज़ती और सलमान के उसके लिए खड़े होने से बहुत दुखी होकर, काज़ी तौकीर टूट गया और घरवालों के सामने फूट-फूट कर रोने लगा.

Most satisfying WKV episode of Bigg Boss 20 tonight Salman Khan doing chhittar parade of Tharki Bauna Scout OTP and his sidekick puppet chinti ka underwear Yung DSA 90% of India will cry tonight seeing Rockstar Qazi Touqeer cry #QaziTouqeer #BiggBoss https://t.co/I6U1Lvxfmj — Rishi (@RishiSingh2398) October 11, 2026

जब सलमान ने स्काउट की निकली हेकड़ी

इस झगड़े के दौरान, सलमान खान स्काउट OP से पूछते हैं कि जब लव गिल काज़ी के लिए खाना लेने अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने बीच में क्यों दखल दिया. ‘स्काउट, आपको जब काज़ी से प्रॉब्लम थी, तो आप क्यों गए? आपने लव गिल को आगे बढ़कर उन्हें खाना क्यों नहीं देने दिया? सलमान स्काउट के बीच में आने के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं (स्काउट, जब आपको काज़ी से प्रॉब्लम थी, तो आप उनके पास क्यों गए? आपने लव गिल को आगे बढ़कर उन्हें खाना क्यों नहीं देने दिया?)” इतना ही नहीं, इस दौरान सलमान खान ने गुस्से से कहा कि जेल में बीच प्यार से खाना देते हैं.

Today Weather: दिल्ली में आंधी-बारिश से मौसम हुआ ठंडा, क्या अब बढ़ने वाली है सर्दी? IMD ने 12 राज्यों को चेताया

आखिर क्यों हुआ था झगड़ा ?

बिग बॉस 20 के कैप्टेंसी टास्क के दौरान स्काउट OP और काज़ी तौकीर के बीच अनबन और बढ़ गई. एपिसोड की रिपोर्ट्स में कहा गया कि जब काज़ी बोल रहा था तो गलती से थूक स्काउट पर गिर गया, जिससे दोनों कंटेस्टेंट के बीच बहस हो गई. काजी ने माफी मांगी, लेकिन अनबन से घर के अंदर टेंशन बनी रही. सिचुएशन तब और मुश्किल हो गई जब काज़ी की तबीयत खराब थी और उसे खाने की ज़रूरत थी. लव गिल ने उसे कुछ खाने के लिए लाने की पेशकश की, लेकिन स्काउट ने पूछा कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए और सुझाव दिया कि काज़ी खुद आकर खाना ले जाए.