फिर बिन बेगम महफिल में दिखे Salman! सैफ-करीना से रणबीर-आलिया तक सब साथ; भाईजान को अकेला देख फैंस बोले ‘सख्त लौंडा’

Salman Khan Ganesh Chatruthi Celebration: अंबानी परिवार ने गणेश चतुर्थी पर एक शानदार सेलिब्रेशन किया और अपने मुंबई वाले घर एंटीलिया में गणपति बप्पा का स्वागत किया. अंबानी परिवार ने 14 सितंबर को एंटीलिया चा राजा में गणेश चतुर्थी 2026 मनाने के लिए बॉलीवुड के बड़े नामों को बुलाया. सैफ अली खान और करीना कपूर समेत बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने बच्चों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के साथ एंटीलिया चा राजा पहुंचे. वे सभी ट्रेडिशनल कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रहे थे.

अकेले नजर आए सलमान खान

भाई सोहेल खान से मिलने के तुरंत बाद, सलमान गणेश पूजा सेलिब्रेशन के लिए एंटीलिया चा राजा पहुंचे. उन्होंने पैप्स के लिए पोज़ भी दिए. फेस्टिविटी के लिए, एक्टर क्लीन-शेव लुक में दिखे. उन्होंने व्हाइट-वॉश डेनिम जींस के साथ हल्के नीले रंग की चेक शर्ट पहनी थी. हालांकि, उन्होंने अपनी आइकॉनिक काउबॉय हैट को छोड़कर बंदाना पहना था.

क्या यूसुफ पठान बीजेपी में शामिल होंगे? तृणमूल कांग्रेस के 20 में से 17 बागी सांसद थाम सकते हैं कमल, क्या है पूरा प्लान?

इन सितारों ने भी सजाई महफिल

मशहूर एक्टर जीतेंद्र भी अपनी बेटी एकता कपूर के साथ इवेंट में दिखे. सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और उनकी पत्नी कियारा आडवाणी भी अपने शानदार ट्रेडिशनल लुक से इवेंट में शामिल हुए. कियारा पिंक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि सिद्धार्थ ने प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ता पहना था. कपल ने पैप्स के लिए पोज़ दिया.महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार को भी इस इवेंट में देखा गया. सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी माना शेट्टी के साथ दूसरे सेलेब्स भी इस इवेंट में शामिल हुए.