Home > मनोरंजन > Salman Khan Shirtless: मजबूरी में शर्टलेस हुए थे सलमान खान! पता नहीं था मिल जाएगा इतना प्यार;अब हर फिल्म में दिखाते हैं बॉडी

Salman Khan Shirtless: मजबूरी में शर्टलेस हुए थे सलमान खान! पता नहीं था मिल जाएगा इतना प्यार;अब हर फिल्म में दिखाते हैं बॉडी

Salman Khan First Time Shirtless: बॉलीवुड स्टार सलमान खान का शर्टलेस होना फैंस को इतना पसंद है कि वो सिनेमाघरों में सलमान की फिल्म देखने जाने से पहले सोच लेते हैं कि क्या सलमान इस फिल्म में शर्टलेस होंगे या नहीं. वहीं फिर सलमान के शर्टलेस होते ही सिनेमाघरों में सीटियां बजने लगती हैं.

By: Heena Khan | Published: August 25, 2026 2:45:42 PM IST

salman khan shirtless
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Salman Khan First Time Shirtless: बॉलीवुड स्टार सलमान खान का शर्टलेस होना फैंस को इतना पसंद है कि वो सिनेमाघरों में सलमान की फिल्म देखने जाने से पहले सोच लेते हैं कि क्या सलमान इस फिल्म में शर्टलेस होंगे या नहीं. वहीं फिर सलमान के शर्टलेस होते ही सिनेमाघरों में सीटियां बजने लगती हैं. लेकिन सलमान खान ने कब और क्यों शर्टलेस होना शुरू करा? क्या आप ये बात जानते हैं? दरअसल, सलमान खान पहली बार फैशन में नहीं बल्कि मजबूरी में शर्टलेस हुए थे. जी हाँ! वहीं ये लुक लोगों को इतना भा गया कि अब सलमान के फैंस चाहते हैं कि वो हर फिल्म में अपनी बॉडी दिखाएं. चलिए जान लेते हैं कि वो किस्सा क्या था? 

यहां पहली बार शर्टलेस हुए थे सलमान 

फैंस ने सलमान को पहली बार 1998 की फिल्म ‘Pyaar Kiya To Darna Kya’ में बिना शर्ट के देखा था. जब वो “ओ ओ जाने जाना” गाने में गिटार बजाते हुए शर्टलेस नज़र आए, तो फैंस को उनका यह लुक बहुत पसंद आया. इसके बाद, दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए, सलमान लगभग हर फिल्म में शर्टलेस नज़र आए. हालाँकि, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऑन-स्क्रीन किए गए इस काम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है.

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शूट के लिए आई थी जो शर्ट वो…

बता दें कि सलमान खान जब अपने भाई सोहेल खान के साथ सिंगिंग रियलिटी शो सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स में नज़र आए. तो उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘प्यार किया तो डरना क्या’ से जुड़े किस्से शेयर किए, जिसे सोहेल ने डायरेक्ट किया था. सलमान ने बताया कि उन्होंने कोई ट्रेंड सेट करने के लिए शर्ट नहीं उतारी थी; बल्कि हालात की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा था. सलमान ने बताया कि गाने की शूटिंग मध आइलैंड पर हो रही थी. शूट के लिए डिज़ाइनर ने जो शर्ट दी थी, वो इतनी टाइट थी कि उसके बटन भी बंद नहीं हो पा रहे थे. डिज़ाइनर नई शर्ट लेने चले गए, जिसमें लगभग चार घंटे लगने वाले थे. मई का महीना था और सेट पर गर्मी बढ़ती जा रही थी.

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मजबूरी में शर्टलेस हुए थे सलमान 

ऐसी स्थिति में, सलमान ने फिल्म के डायरेक्टर यानी अपने भाई सोहेल से कहा कि वो बिना शर्ट के शूट करने को तैयार हैं. शुरू में तो सोहेल को यकीन ही नहीं हुआ. उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या सलमान सच में शर्टलेस शूट करेंगे. सलमान के कन्फर्म करने के बाद, उन्होंने शूटिंग आगे बढ़ाई. यह कहना गलत नहीं होगा कि सलमान ने मजबूरी में बिना शर्ट के शूट किया था. फैंस को यह स्टाइल इतना पसंद आया कि यह सलमान खान का सबसे पॉपुलर ट्रेंड बन गया.

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Tags: 90s Hit Songsbollywoodsalman khan
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