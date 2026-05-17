‘भाईजान’ की पहली luxury shopping, पिता को दिया था ये खास गिफ्ट, सलमान खान ने खुद किया खुलासा

Salman Khan: एक समय ऐसा भी था जब मुंबई में 100 करोड़ रुपये के सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहने वाले और 2,900 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के मालिक सलमान खान के पास एक घड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं थे.

वैरायटी इंडिया को दिए एक हालिया इंटरव्यू में सिकंदर स्टार ने बताया कि उन्होंने किसी तरह सलीम खान के लिए एक 9 लाख की रोलेक्स घड़ी (Rolex Watch) खरीदी थी, और यह उनकी पहली लग्जरी खरीदारी थी.

सलमान खान ने खुद किया खुलासा

सलमान खान ने अपनी पहली बड़ी शॉपिंग के बारे में बताते हुए कहा, “सबसे पहली महंगी चीज जो मैंने खरीदी थी… वह थी अपने पिता के लिए एक घड़ी, एक रोलेक्स, और जब मैंने दोबारा घड़ियां पहनना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे वह घड़ी पहनने के लिए दे दी.” उन्होंने आगे कहा, “जब मुझे घड़ी मिली, तब मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे वह घड़ी अपने पिता के लिए पसंद आई। उस समय उसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये रही होगी. मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपये थे.” उन्होंने किसी तरह घड़ी खरीदी और बाकी रकम अगले 4-6 महीनों में चुकाने का वादा किया.

पिता से पड़ी थी डांट

उस पल को याद करते हुए सलमान खान ने बताया कि जब उन्होंने अपने पिता को ये घड़ी उपहार में दी थी तो सलीम खान ने उन्हें डांटा था, “अभी काम नहीं शुरू हुआ है और तुमने ये सब हरकतें शुरू कर दी हैं.” ‘टाइगर’ एक्टर ने आगे की कहानी बताते हुए कहा कि लेकिन जब उन्होंने घड़ी देखी, तो वो खुश हुए थे. उन्होंने उसे ‘पीस ऑफ़ ज्वेल’ कहा था.

सलमान खान के पास हैं गिफ्टेड घड़ी

टाइगर 3 के अभिनेता ने स्वीकार किया कि उन्होंने 26-28 वर्षों तक घड़ियां पहनना छोड़ दिया था, लेकिन बाद में फिर से पहनना शुरू कर दिया. जब उन्होंने ऐसा किया, तो सलीम खान ने उन्हें वह रोलेक्स घड़ी उपहार में दी जो सलमान ने वर्षों पहले उनके लिए खरीदी थी. सलमान खान ने कहा, “अगर आप मुझे घड़ियाँ पहने हुए देखें, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे मेरी हैं.” उन्होंने चुटकी लेते बताया कि उनमें से अधिकतर उनके दोस्तों की हैं और वे उन्हें मिल जाती हैं.