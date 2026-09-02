Home > मनोरंजन > Salman Khan First Ad: जब 15 साल की उम्र में सलमान से उतरवाई थी शर्ट! बॉडी और स्विमिंग स्किल देख फिदा हो गए थे डायरेक्टर; ये था भाईजान का पहला ऐड

Salman Khan First Ad: जब 15 साल की उम्र में सलमान से उतरवाई थी शर्ट! बॉडी और स्विमिंग स्किल देख फिदा हो गए थे डायरेक्टर; ये था भाईजान का पहला ऐड

Salman Khan First Ad: ज्यादातर फैंस जानते हैं कि सलमान खान का फिल्मी सफर 1988 में 'बीवी हो तो ऐसी' से शुरू हुआ था. लेकिन उससे कई साल पहले, सिर्फ 15 साल की उम्र में, एक्टर ने कैमरे का सामना किया था एक कैम्पा कोला ऐड में, जो किसी की भी सोच से कहीं ज़्यादा रिस्की साबित हुआ.

By: Heena Khan | Published: September 2, 2026 12:47:03 PM IST

Salman khan first ad
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Salman Khan First Ad: ज्यादातर फैंस जानते हैं कि सलमान खान का फिल्मी सफर 1988 में ‘बीवी हो तो ऐसी’ से शुरू हुआ था. लेकिन उससे कई साल पहले, सिर्फ 15 साल की उम्र में, एक्टर ने कैमरे का सामना किया था एक कैम्पा कोला ऐड में, जो किसी की भी सोच से कहीं ज़्यादा रिस्की साबित हुआ. ‘द सेल साइड’ के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, डायरेक्टर कैलाश सुरेंद्रनाथ ने बताया कि क्रू के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लिए निकलने से सिर्फ दो दिन पहले सलमान शूट में शामिल हुए थे. उन्हें इतनी देर से कास्ट करने की वजह उनकी टीम की एक महिला थीं, जिन्होंने एक लोकल क्लब में सलमान की स्विमिंग स्किल्स देखी थीं.

15 साल की उम्र में कैसे थे सलमान 

कैलाश ने हंसते हुए कहा, ‘कहानी यह है कि उन्होंने उस लड़की को देखा, उन्हें इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए पानी में डाइव लगाई और दूसरी तरफ निकल आए. ‘कैलाश ने माना कि शुरू में वो इम्प्रेस नहीं हुए थे. उन्होंने याद करते हुए कहा, ‘मुझे लगा कि वो बच्चा है क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का था. मैंने कहा कि बाकी सबके मुकाबले यह लड़का तो बच्चा है. लेकिन जब सलमान से शर्ट उतारने के लिए कहा गया, तो उनकी फ़िटनेस साफ़ दिखी और वो टीम में शामिल हो गए.

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स्पॉटलाइट के साथ मुश्किल

कैमरे के सामने सलमान का पहला अनुभव आसान नहीं था. कैलाश ने याद करते हुए कहा, पूरी रात जागने और मस्ती करने के बाद, सलमान के साथ हमने जो पहला शॉट लिया, उसमें वह रिफ़्लेक्टर का सामना नहीं कर पा रहे थे, अपनी आँखें नहीं खोल पा रहे थे. यह उनकी ज़िंदगी में पहली बार था जब वह कैमरे का सामना कर रहे थे. मैंने कैमरामैन से सभी रिफ़्लेक्टर बंद करने को कहा. उसने उन्हें बंद कर दिया और शॉट बहुत बढ़िया आया.

पानी में शार्क

शूट का सबसे बड़ा झटका बाद में लगा. कास्ट और क्रू ने बंगाल की खाड़ी में तैरते और फ़िल्मांकन करते हुए दिन बिताया उन्हें नीचे छिपे खतरे का अंदाज़ा नहीं था. कैलाश ने उस याद पर हंसते हुए कहा, हमने पूरे दिन नाव और समुद्र में शूट किया और फिर नेवी के लोगों ने हमें बताया, ‘यहाँ शार्क हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो?’ इसलिए हम सब नाव में कूद गए और जगह बदल ली.

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-7salman khan
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