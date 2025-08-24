100 करोड़ का झटका! Bigg Boss 19 में Salman Khan की फीस क्यों हुई इतनी कम?

Bigg Boss 19: बिग बॉस टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शोज में से एक है। इस शो को लेकर जितनी दिलचस्पी कंटेस्टेंट्स और उनके ड्रामे को लेकर रहती है, उतनी ही चर्चा इसके होस्ट सलमान खान की फीस को लेकर भी होती है। हर साल शो के शुरू होने से पहले दर्शकों को यह जानने की सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है कि भाईजान इस बार कितना चार्ज कर रहे हैं। लेकिन, बिग बॉस 19 में जो खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। सलमान खान ने इस बार लगभग 100 करोड़ रुपये कम फीस ली है।

सलमान खान की फीस कितनी हुई?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीजन में सलमान खान 10 करोड़ रुपये प्रति वीकेंड चार्ज कर रहे हैं। अगर वह करीब 15 वीकेंड्स तक शो को होस्ट करते हैं, तो उनकी कुल कमाई लगभग 150 करोड़ रुपये होगी। यह रकम सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन तुलना करें तो यह पिछले सीजन से काफी कम है।

पिछले सीजन्स की तुलना

• बिग बॉस 17 में सलमान खान को करीब 200 करोड़ रुपये मिले थे।

• बिग बॉस 18 में उनकी फीस और भी ज्यादा बढ़कर लगभग 250 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। यानी इस बार उनकी कमाई में लगभग 100 करोड़ की कटौती हुई है।

आखिर क्यों हुई इतनी कटौती?

इस फीस कटौती के पीछे दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं-

1. कम वीकेंड एपिसोड्स:

इस बार सलमान खान पूरे सीजन तक नहीं दिखेंगे। वो केवल 15 वीकेंड्स तक शो को होस्ट करेंगे और उसके बाद शो की जिम्मेदारी किसी गेस्ट होस्ट को सौंपी जाएगी। कहा जा रहा है कि फराह खान या करण जौहर जैसे नाम शो में एंट्री ले सकते हैं।

2. बजट कंट्रोल:

शो के मेकर्स चाहते थे कि प्रोडक्शन क्वालिटी, सेट और कंटेस्टेंट्स की फीस पर ज्यादा फोकस किया जाए। इसके लिए सलमान खान ने खुद अपनी फीस घटाने पर सहमति जताई।

सलमान खान क्यों मान गए कम फीस पर?

सलमान खान सिर्फ बिग बॉस के होस्ट नहीं, बल्कि इस शो की पहचान बन चुके हैं। वो जानते हैं कि शो की TRP और लोकप्रियता काफी हद तक उनकी वजह से है। यही कारण है कि उन्होंने फीस कम करने का फैसला सहजता से लिया ताकि शो का बजट संतुलित रहे और दर्शकों को बड़े लेवल का एंटरटेनमेंट मिले।

क्या असर होगा शो पर?

सलमान खान की कम फीस ने भले ही सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन फैन्स की उत्सुकता कम नहीं हुई है। बल्कि, अब लोग यह जानने के लिए और भी उत्साहित हैं कि सलमान के जाने के बाद कौन शो को होस्ट करेगा और शो में किस तरह के ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।