Home > मनोरंजन > 100 करोड़ का झटका! Bigg Boss 19 में Salman Khan की फीस क्यों हुई इतनी कम?

100 करोड़ का झटका! Bigg Boss 19 में Salman Khan की फीस क्यों हुई इतनी कम?

Salman Khan Fees: बिग बॉस 19 में सलमान खान इस बार सिर्फ 15 वीकेंड होस्ट करेंगे। उनकी फीस पिछले सीजन से 100 करोड़ रुपये कम बताई जा रही है। जानिए क्यों घटाई गई उनकी सैलरी।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 24, 2025 16:47:31 IST

Salman Khan Fees
Salman Khan Fees

Bigg Boss 19: बिग बॉस टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शोज में से एक है। इस शो को लेकर जितनी दिलचस्पी कंटेस्टेंट्स और उनके ड्रामे को लेकर रहती है, उतनी ही चर्चा इसके होस्ट सलमान खान की फीस को लेकर भी होती है। हर साल शो के शुरू होने से पहले दर्शकों को यह जानने की सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है कि भाईजान इस बार कितना चार्ज कर रहे हैं। लेकिन, बिग बॉस 19 में जो खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। सलमान खान ने इस बार लगभग 100 करोड़ रुपये कम फीस ली है।

सलमान खान की फीस कितनी हुई?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीजन में सलमान खान 10 करोड़ रुपये प्रति वीकेंड चार्ज कर रहे हैं। अगर वह करीब 15 वीकेंड्स तक शो को होस्ट करते हैं, तो उनकी कुल कमाई लगभग 150 करोड़ रुपये होगी। यह रकम सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन तुलना करें तो यह पिछले सीजन से काफी कम है।

पिछले सीजन्स की तुलना

• बिग बॉस 17 में सलमान खान को करीब 200 करोड़ रुपये मिले थे।
• बिग बॉस 18 में उनकी फीस और भी ज्यादा बढ़कर लगभग 250 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। यानी इस बार उनकी कमाई में लगभग 100 करोड़ की कटौती हुई है।

आखिर क्यों हुई इतनी कटौती?

इस फीस कटौती के पीछे दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं-

14 मिनट 41 सेकेंड का दर्दभरा गाना सुनकर रो पड़े थे लाखों लोग, 9वीं फेल सिंगर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड और बन गया हर…

1. कम वीकेंड एपिसोड्स:

इस बार सलमान खान पूरे सीजन तक नहीं दिखेंगे। वो केवल 15 वीकेंड्स तक शो को होस्ट करेंगे और उसके बाद शो की जिम्मेदारी किसी गेस्ट होस्ट को सौंपी जाएगी। कहा जा रहा है कि फराह खान या करण जौहर जैसे नाम शो में एंट्री ले सकते हैं।

2. बजट कंट्रोल:

शो के मेकर्स चाहते थे कि प्रोडक्शन क्वालिटी, सेट और कंटेस्टेंट्स की फीस पर ज्यादा फोकस किया जाए। इसके लिए सलमान खान ने खुद अपनी फीस घटाने पर सहमति जताई।

सलमान खान क्यों मान गए कम फीस पर?

सलमान खान सिर्फ बिग बॉस के होस्ट नहीं, बल्कि इस शो की पहचान बन चुके हैं। वो जानते हैं कि शो की TRP और लोकप्रियता काफी हद तक उनकी वजह से है। यही कारण है कि उन्होंने फीस कम करने का फैसला सहजता से लिया ताकि शो का बजट संतुलित रहे और दर्शकों को बड़े लेवल का एंटरटेनमेंट मिले।

Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

क्या असर होगा शो पर?

सलमान खान की कम फीस ने भले ही सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन फैन्स की उत्सुकता कम नहीं हुई है। बल्कि, अब लोग यह जानने के लिए और भी उत्साहित हैं कि सलमान के जाने के बाद कौन शो को होस्ट करेगा और शो में किस तरह के ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।

Tags: bigg boss 19salman khansalman khan show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
100 करोड़ का झटका! Bigg Boss 19 में Salman Khan की फीस क्यों हुई इतनी कम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

100 करोड़ का झटका! Bigg Boss 19 में Salman Khan की फीस क्यों हुई इतनी कम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

100 करोड़ का झटका! Bigg Boss 19 में Salman Khan की फीस क्यों हुई इतनी कम?
100 करोड़ का झटका! Bigg Boss 19 में Salman Khan की फीस क्यों हुई इतनी कम?
100 करोड़ का झटका! Bigg Boss 19 में Salman Khan की फीस क्यों हुई इतनी कम?
100 करोड़ का झटका! Bigg Boss 19 में Salman Khan की फीस क्यों हुई इतनी कम?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?