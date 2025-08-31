बीफ का सेवन करता है Salman Khan का परिवार, खुद सलीम खान ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा

Salim Khan On Beef: सलमान खान का परिवार अक्सर चर्चाओं में रहता है। यह मुस्लिम परिवार अक्सर हिंदू त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हाल ही में उनके घर पर गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया गया है। वैसे तो सलमान खान के घर पर हर साल गणपति बप्पा पधारते हैं। पूरा परिवार होली-दिवाली सभी हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाता है। दरअसल सलमान खान के पिता सलीम खान ने सुशीला चरक से शादी की है। वह हिंदू है, हालांकि वह हमेशा से हिंदू त्योहार मनाते आए हैं।

बीफ के सेवन को लेकर किया खुलासा

हाल ही में एक इंटरव्यू में सलीम खान ने बीफ के सेवन को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा कि- इंदौर से लेकर अब तक हमारे परिवार ने कभी बीउ का सेवन नहीं किया है। कई लोग बीफ काते हैं, और कई इसे अपने पालतू कुत्तों का खिलाना पसंद करते हैं। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद की शिक्षाओं के अनुसार, गाय का दूध मां के दूध के बराबर माना जाता है। गाय का दूध काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। उन्होंने आगे कहा कि- गाय को कभी भई मारना नहीं चाहिए और बीफ का भी सेवन नहीं करना चाहिए।

हिंदू त्योहार मनाने पर बोले सलीम खान

सलीम खान ने आगे कहा कि- प्रोफेट मोहम्मद ने सभी धर्मों से सभी अच्छी चीजें अपने धर्म में शामिल की है। हलाल गोश्त खाना, यहूदियों से लिया गया है। उनके मुताबिक, सभी धर्म अच्छा है। हर कोई सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करते हैं, जिस तरह से हम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि – मैंने अपना सारा जीवन हिंदुओं के साथ ही बिताया है। पुलिस थानों और कॉलोनियों में भी हम हिंदू त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं।

सलीम खान ने अपनी शादी पर भी बात करते हुए कहा कि मेरे ससुर डोगरा बिरादरी से थे। जब मेरी शादी का समय आया, तो उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पता लगाया। उन्होंने कहा कि- उन्हें मेरे धर्म से परेशानी है। मैंने उनसे वादा किया था कि- अगर हमारे बीच कभी झगड़े होते हैं, तो कभी धर्म को लेकर नहीं होंगे। अब हमारी शादी को 60 साल पूरे हो चुके हैं।

