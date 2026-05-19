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’60 साल का जवान लड़का’, ‘अकेला’ या ‘तन्हा’… मां को परेशान देख सलमान खान ने दिया ये जवाब

सलमान खान ने हाल ही में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी शर्टलेस तस्वीर शेयर की. इस पोस्ट के साथ उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट लिखा. इसके बाद फैंस में चिंता की लहर दौड़ गई. सलमान की मां ने भी उनका हालचाल जाना. अब सलमान ने इस पर सफाई दी है.

By: Deepika Pandey | Published: May 19, 2026 12:05:35 PM IST

सलमान खान का क्रिप्टिक पोस्ट
सलमान खान का क्रिप्टिक पोस्ट


Salman Khan Viral Post: सलमान खान ने हाल ही में एक पोस्ट किया, जिसके बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई. सलमान खान की एक पोस्ट ने न केवल उनके घर वालों और उनके फैंस में चिंता की लहर दौड़ गई. इस पोस्ट को देखने के बाद सलमान खान की मां भी काफी टेंशन में आ गईं. उन्होंने अपने बेटे से उसका हालचाल पूछा. इसके बाद सलमान खान ने इस पोस्ट के पीछे का कारण बताते हुए सफाई भी दी है. हाल ही में सलमान खान ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में उन्होंने सिक्स-पैक वाली हॉट फोटो शेयर की. इस पोस्ट का कैप्शन देखकर फैंस और उनकी मां टेंशन में आ गईं.

सलमान खान का क्रिप्टिक पोस्ट

सलमान खान ने अपनी फिट बॉडी दिखाते हुए शर्टलेस फोटो शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने क्रिप्टिक कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, ‘मेरी अपनी नज़र में, अकेले रहने के दो तरीके हैं: ‘अकेला’ (Alone) और ‘तन्हा’ (Lonely). ‘अकेला’ होना आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जबकि ‘तन्हा’ आप तब होते हैं जब कोई भी आपके साथ नहीं रहना चाहता  है. अब इसके आगे आपको खुद ही तय करना है कि आपको क्या करना है.’ 

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पोस्ट के बाद दी सफाई

सलमान खान की ये पोस्ट सोशल मीडिया  पर वायरल हो गई. फैंस ने अभिनेता की इमोशनल कंडीशन के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दीं. इस पोस्ट के बाद सलमान खान के फैंस काफी परेशान भी हुए. वहीं सलमान खान के परिवार वाले भी काफी परेशान हो गए. सलमान खान की मां ने भी उनकी हालचाल पूछा. अपनी दूसरी पोस्ट के बाद सलमान खान ने एक और पोस्ट किया. उन्होंने  दूसरी पोस्ट में लिखा, ‘अरे यार मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था. मेरे पास परिवार है, दोस्त हैं और फैंस हैं और उनकी दुआएं साथ हैं. कभी-कभी  लोगों के साथ रह कर पक जाता हूं  इसलिए  कुछ मी टाइम बस… इस बार फोटो नहीं ब्रेकिंग न्यूज बना दिया. मेरी मम्मी पूछ रही हैं कि बेटा क्या हुआ? अरे चिल मारो यार…’ 

फैंस ने लुटाया प्यार

इस पोस्ट के बाद सलमान खान के फैंस ने उनकी काफी तारीफ की. उन्होंने सलमान खान से खुश रहने के लिए भी कहा. किसी ने उन्हें साल का जवान लड़का बताया. वहीं कुछ फैंस का कहना है कि सलमान खान प्यार में हैं. उनका कहना है कि सलमान खान को प्यार हो गया है. वहीं उनकी पुरानी फोटो पर फैंस काफी प्यार जता रहे हैं. साथ ही पोस्ट का कैप्शन देखकर उनके इमोशन्स के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं.

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