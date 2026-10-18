Salman Khan का इमोशनल कबूलनामा, नेशनल टेलीविजन पर मांगी पिता सलीम खान से माफी; आखिर क्या थी वजह

Salman Khan: सलमान खान और उनका परिवार अक्सर सुर्ख़ियों में रहता है. वहीं साफ उनके परिवार में एक दूसरे के लिए प्यार झलकता है. सलमान खान ने बताया है कि उनके नाना ने माँ से शादी करने के बाद पांच साल तक पिता सलीम खान से बात नहीं की थी. बिग बॉस 20 के होस्ट ने ये भी बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने पिता से उन सभी दुखों के लिए माफी मांगी है जो उन्होंने इतने सालों में उन्हें पहुंचाए होंगे. सलमान ने बिग बॉस 20 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान इन पर्सनल अनुभवों को याद किया, जहां कंटेस्टेंट्स ने पछतावे और परिवार के खराब रिश्तों पर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को अक्सर बाद में अपने किए पर पछतावा होता है और क्यों बिना समय गंवाए मतभेदों को सुलझाना बेहतर होता है.

सलमान खान ने पिता सलीम खान से माफी मांगी

सलमान ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने पिता से उन चीजों के बारे में बात की थी जो उन्होंने एक बेटे के तौर पर गलत की होंगी. बिग बॉस 20 के होस्ट ने कहा, “हम सभी को पछतावा होता है, और फिर हम पछताते हैं. जैसे कुछ दिन पहले, मैं अपने पिता से बात कर रहा था; हम चिल कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा, एक बेटे के तौर पर, अगर मैंने किसी भी समय कुछ भी कहा है या मैंने आपको निराश किया है, तो मुझे माफ कर देना.

आसिफ ने उठाया था भाई पर हाथ

दरअसल, कंटेस्टेंट आसिफ खान ने फिर अपने भाई से जुड़े अपने अफसोस के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि शराब की लत से जूझने से पहले उनका भाई घर चलाता था. घर में एक बड़ी लड़ाई के दौरान, आसिफ ने कहा कि उन्होंने उस पर हाथ उठाया था और अब माफ़ी मांगना चाहते हैं. सलमान ने आसिफ को सलाह दी कि वो अपने भाई के साथ सुलह करने में देर न करें. ‘जब ऐसी चीजें हों, तो इसे तुरंत सुलझा लें. समय बर्बाद न करें. अगर आपने इसे अगले ही दिन सुलझा लिया होता, तो आप यह समय अपने भाई के साथ बिता सकते थे.’

घर में घुसकर की थी 20 साल के रैपर पॉप स्मोक की हत्या, अब मां से माफी मांगना चाहता है आरोपी; जानिए इस मर्डर के पीछे की कहानी

सलमान खान के नाना ने सलीम खान से बात करना क्यों बंद कर दिया था

सलमान ने ये भी याद किया कि उनके नाना ने उनके माता-पिता की शादी पर कैसे रिएक्ट किया था. एक्टर के मुताबिक, उनके दादा का एतराज़ धार्मिक नहीं था. उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री के किसी ऐसे इंसान से शादी कर रही है जो एक्टर बनना चाहता है. “मैं आपको बता दूं, जब मेरे माता-पिता की शादी हुई थी, तो इसका कोई धार्मिक मतलब नहीं था. सिर्फ़ मेरे नाना इस बात से परेशान थे कि मेरी माँ एक अच्छे दिखने वाले आदमी से शादी कर रही थी जो एक्टर बनना चाहता था. उन्हें इस बात पर एतराज़ था कि वो फिल्म इंडस्ट्री के किसी इंसान से शादी कर रही है. मेरी माँ के भाई-बहन इससे ठीक थे. उन्हें मेरे पिता पसंद थे, लेकिन मेरे नाना को हैरानी थी कि उनकी बेटी उस माहौल में कैसे रहेगी.