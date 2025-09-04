Home > मनोरंजन > मेरी खुद की मां…पापा सलीम खान के बाद सलमान खान का बीफ खाने का बयान देगा 440 वॉट का झटका!

Salman Khan Movies: सलीम खान के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का बीफ खाने को लेकर स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलमान ने लगभग 7 साल पहले बताया था कि वह बीफ खाते हैं या नहीं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 4, 2025 14:14:17 IST

Salman Khan Eats Beef or Not: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और उनका परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। खान परिवार अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ के लिए भी सोशल मीडिया पर छाया रहता है। इन दिनों सलमान खान और उनकी फैमिली बीफ खाने को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। जी हां, हाल ही में सलीम खान ने एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने बताया था कि मुसलमान होने के बाद भी उनके घर में बीफ नहीं बनता है। 

सलीम खान के बाद अब सलमान खान का भी बीफ और पोर्क खाने की बात पर स्टेटमेंट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बता दें, सलमान खान का यह स्टेटमेंट नया नहीं है। बल्कि उन्होंने इस बात का खुलासा साल 2018 में ही कर दिया था।

क्या सलमान खान खाते हैं बीफ?

सलमान खान ने साल 2018 में आप की अदालत शो में अपनी खान-पान की आदतों पर बात की थी। उनका कहना था वह सबकुछ खाते हैं, बस बीफ और पोर्क नहीं खाते। सलमान खान ने साथ ही यह भी बताया था कि आखिर क्यों उन्हें इन सब चीजों से तौबा है।

सलमान खान गाय को मानते हैं अपनी माता!

सलमान खान ने बीफ और पोर्क को हाथ नहीं लगाने की बात पर कहा था कि गाय हमारी भी माता है। मैं मानता हूं कि वह मेरी मां है, क्योंकि मेरी मां हिंदू है। मेरे पिता मुस्लिम हैं और मेरी दूसरी मां हेलेन क्रिश्चियन हैं। हम पूरा हिंदुस्तान हैं। 

सलमान खान का यह स्टेटमेंट सालों पहले भी जमकर पसंद किया गया था और आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। वहीं, अब पिता सलीम खान के बीफ नहीं खाने की बात के बाद सलमान का स्टेटमेंट भी सुर्खियों का हिस्सा बन गया है। 

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान है। यह सलमान की पहली ऐसी फिल्म है जो भारतीय सेना और सीमा संघर्ष पर बेस्ड है। बता दें, सलमान खान इससे पहले टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर में रॉ एजेंट का किरदार निभा चुके हैं। खबरों की मानें तो सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान में चित्रांगदा सिंह, जेन शॉ, अंकुर भाटिया, हर्षिल शाह, अभिलाष चौधरी जैसे एक्टर नजर आ सकते हैं। बता दें, यह फिल्म पहाड़ों में शूट हो रही है क्योंकि, इसकी कहानी चीन और भारत के बीच साल 2020 में हुए संघर्ष पर बेस्ड है। हालांकि, यह फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी इसपर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं है। 

