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Salman Khan: इस दिन ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्द में थे सलमान! पसली टूटी, जान का था खतरा और…; भाईजान के करीबी ने बताई हकीकत

Salman Khan: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और लाखों दिलों की धड़कन सलमान खान जिंदगी में वो चीज खो चुके हैं जो उनके बेहद नजदीक हो. सलमान खान की जिंदगी उतनी भी आसान और मजेदार नहीं है जितनी देखने में लगती है.

By: Heena Khan | Published: June 19, 2026 2:35:51 PM IST

salman khan news
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Salman Khan: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और लाखों दिलों की धड़कन सलमान खान जिंदगी में वो चीज खो चुके हैं जो उनके बेहद नजदीक हो. सलमान खान की जिंदगी उतनी भी आसान और मजेदार नहीं है जितनी देखने में लगती है. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने ‘सिकंदर’ की शूटिंग के दौरान अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर का सामना किया. अक्टूबर 2024 में, अपने करीबी दोस्त और नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से वो बुरी तरह टूट गए थे. इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी और एक्टर की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. साथ ही, सलमान पसली की दर्दनाक चोट से भी जूझ रहे थे और फिल्म की शूटिंग भी जारी रखे हुए थे.

क्यों बुरी तरह टूटे थे सलमान ? 

उस दौर को याद करते हुए, ‘सिकंदर’ में उनके साथ काम करने वाले विशाल वशिष्ठ ने ‘फ्री प्रेस जर्नल’ को दिए एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि भावनात्मक उथल-पुथल और शारीरिक तकलीफ के बावजूद, सलमान काम के प्रति समर्पित रहे और अपनी निजी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजरते हुए भी शूटिंग जारी रखी. विशाल ने याद किया कि सलमान ने बेहद मुश्किल हालात में ‘सिकंदर’ की शूटिंग की. उन्होंने कहा, “वे मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुके थे, और शारीरिक रूप से भी उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी. हमने खुद यह देखा; यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, यह सच था. वो धीरे-धीरे चलते थे और किसी तरह सीन पूरा करते थे. जैसे ही डायरेक्टर ‘कट’ बोलते, वो वापस जाकर फिजियोथेरेपी करवाते थे.  उन्हें एक्टिव रहना ज़रूरी था क्योंकि उन्हें वे सभी एक्शन सीन करने थे. उन्हें दर्द था, फिर भी वो काम करते रहे. बाहर जान का खतरा था, लेकिन फिर भी वो सेट पर आते थे. यह बहुत मुश्किल था.”

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कुर्सी से उठना बैठना भी था मुश्किल-विशाल 

एक्टर ने आगे कहा कि अपनी निजी ज़िंदगी में हो रही तमाम घटनाओं के बावजूद सलमान हर दिन सेट पर आते रहे. उन्होंने कहा कि सलमान की इस खूबी ने उन पर गहरा असर डाला. विशाल ने यह भी बताया कि सपोर्टिंग एक्टर्स और क्रू अक्सर घंटों तक सेट या अपनी वैनिटी वैन में इंतज़ार करते थे, लेकिन हर कोई उस स्थिति को समझता था जिससे वे गुज़र रहे थे. विशाल ने आगे बताया कि फिल्म के एक्शन सीन बाद के लिए तय किए गए थे क्योंकि सलमान को ठीक होने के लिए समय चाहिए था. उन्होंने कहा, ‘आखिरी दिन तक, उनकी शारीरिक हालत में थोड़ा सुधार हुआ था. उससे पहले, घर के सीन शूट करते समय उन्हें काफी परेशानी हो रही थी. परेशानी का मतलब है कि कुर्सी से उठना और बैठना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था. आपको उन्हें थोड़ा रियायत देनी होगी क्योंकि यह वाकई एक मुश्किल दौर था. और बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो रहा था, उसे देखते हुए यह आसान नहीं रहा होगा. हर समय अपने आस-पास इतने सारे सुरक्षाकर्मियों के बीच रहना दम घोंटने वाला होता है. यह बहुत मुश्किल स्थिति थी.”

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सलमान खान के साथ क्या हुआ?

अक्टूबर 2024 में, 66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. सीने में दो गोलियां लगने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. खबरों के मुताबिक, तीनों हमलावरों का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था. यह गैंग लंबे समय से सलमान खान को निशाना बना रहा है, क्योंकि उन पर बिश्नोई समुदाय द्वारा पवित्र माने जाने वाले जानवर ‘ब्लैकबक’ (काला हिरण) के शिकार का आरोप है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने बताया कि सलमान खान भी गैंग की ‘हिट लिस्ट’ में थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण उन तक पहुंचना मुश्किल था. बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, सलमान को जान से मारने की नई धमकियां मिलीं और इसके बाद उन्हें Y+ सुरक्षा कवर दिया गया. इसी दौरान, एक्टर ने यह भी बताया कि वह पसली की चोट से जूझ रहे थे, जिसके कारण ‘सिकंदर’ फिल्म की शूटिंग में देरी हुई.

Tags: Baba Siddique murderbollywoodlawrence bishnoisalman khan
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