‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज

Himani Shivpuri On Aishwarya Salman: बॉलीवुड के 90-20 के दशक की चर्चा खबरों में सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) का नाम हमेशा से ही सबसे ज़्यादा सुना जाता है. उन दिनों जब उनकी रिलेशनशिप सुर्खियों में थी, उनकी नज़दीकियां और छोटी-छोटी घटनाएं भी बड़ी बन जाती थीं. आज भी वो मुस्कुराहटें, वो झगड़े, वो पल याद आते हैं जब हिमानी शिवपुरी जैसे कलाकारों ने करीब से देखा कि कैसे दो लोग एक-दूसरे के लिए दिन-रात एक जैसे रहना चाहते थे.

मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी (Himani Shivpuri) ने हाल ही में खुलासा किया कि जब ऐश्वर्या और सलमान अपने रिश्ते में बहुत करीब थे, तो सलमान अक्सर रात को ऐश्वर्या के पास आते, सुबह निकल जाते. यह सिलसिला तब भी चलता था जब ऐश्वर्या किसी दूसरे फिल्म प्रोजेक्ट के लिए अभिषेक बच्चन के साथ शूट कर रही होती थीं. हिमानी ने बताया कि ये सीन सिर्फ शूटिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि एक भावना थी- सलमान का लगातार उनकी चिंता, उनके साथ होना और हर पल उनके बारे में सोचना.

ऐश्ववर्या के साथ ऐसा बर्ताव करते थे सलमान

लेकिन, ऐसा नहीं कि ये सब रोमांस-कहानी ही रही हो. हिमानी ने आगे जिक्र किया जब सलमान और ऐश्वर्या के बीच किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया और वह कहने लगते थे कि ‘ऐश्वर्या खुद को बहुत सुंदर समझती है, वहीदा रहमान को देखें’ जैसी बातें. हिमानी उस समय सलमान को शांत करने की कोशिश करती थीं.

आगे बढ़ा वक्त पर यादें पुरानी रह गईं

समय बदला, रिश्ते टूटे, दोनों की अपनी जिंदगी आगे बढ़ी. ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी की और उनका परिवार बस गया. सलमान ने भी अपनी फिल्मों और व्यक्तित्व से अलग पहचान बनाई. लेकिन, इन यादों की मिठास आज भी ज़िंदा है.