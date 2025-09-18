‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज

‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज

Salman Khan Aishwarya Rai Love Story: सलमान खान और ऐश्वर्या के रिश्ते पर हिमानी शिवपुरी ने किया बड़ा खुलासा. उन्होंने बताया कि कैसे सलमान रातभर ऐश से मिलने आते थे. ये सिलसिला उस दौरान भी चला जब ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ शूटिंग कर रही थीं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 18, 2025 11:24:26 PM IST

Aishwarya Salman
Aishwarya Salman

Himani Shivpuri On Aishwarya Salman: बॉलीवुड के 90-20 के दशक की चर्चा खबरों में सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) का नाम हमेशा से ही सबसे ज़्यादा सुना जाता है. उन दिनों जब उनकी रिलेशनशिप सुर्खियों में थी, उनकी नज़दीकियां और छोटी-छोटी घटनाएं भी बड़ी बन जाती थीं. आज भी वो मुस्कुराहटें, वो झगड़े, वो पल याद आते हैं जब हिमानी शिवपुरी जैसे कलाकारों ने करीब से देखा कि कैसे दो लोग एक-दूसरे के लिए दिन-रात एक जैसे रहना चाहते थे.

मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी (Himani Shivpuri) ने हाल ही में खुलासा किया कि जब ऐश्वर्या और सलमान अपने रिश्ते में बहुत करीब थे, तो सलमान अक्सर रात को ऐश्वर्या के पास आते, सुबह निकल जाते. यह सिलसिला तब भी चलता था जब ऐश्वर्या किसी दूसरे फिल्म प्रोजेक्ट के लिए अभिषेक बच्चन के साथ शूट कर रही होती थीं. हिमानी ने बताया कि ये सीन सिर्फ शूटिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि एक भावना थी- सलमान का लगातार उनकी चिंता, उनके साथ होना और हर पल उनके बारे में सोचना.   

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

ऐश्ववर्या के साथ ऐसा बर्ताव करते थे सलमान

लेकिन, ऐसा नहीं कि ये सब रोमांस-कहानी ही रही हो. हिमानी ने आगे जिक्र किया जब सलमान और ऐश्वर्या के बीच किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया और वह कहने लगते थे कि ‘ऐश्वर्या खुद को बहुत सुंदर समझती है, वहीदा रहमान को देखें’ जैसी बातें. हिमानी उस समय सलमान को शांत करने की कोशिश करती थीं.   

आगे बढ़ा वक्त पर यादें पुरानी रह गईं

समय बदला, रिश्ते टूटे, दोनों की अपनी जिंदगी आगे बढ़ी. ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी की और उनका परिवार बस गया. सलमान ने भी अपनी फिल्मों और व्यक्तित्व से अलग पहचान बनाई. लेकिन, इन यादों की मिठास आज भी ज़िंदा है. 

Tags: Aishwarya RaiHimani Shivpuri revelation on Salman Love storySalman Aishwarya love storysalman khanSalman Khan aishwarya breakup
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज
‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज
‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज
‘रात में आते सुबह जाते’, ऐश्वर्या से मिलने रोज आते थे Salman, इस एक्ट्रेस ने खोल दिए सारे राज