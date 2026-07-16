राम कपूर के बाद सोहेल खान ने भी यौन उत्पीड़न पर तोड़ी चुप्पी, कहा, ‘बचपन में मेरे साथ…’

Sohail Khan Opens Up On His Childhood Trauma: हाल ही में राम कपूर के बाद अब सलमान खान के भाई और अभिनेता-फिल्म निर्माता सोहेल खान ने यौन-उत्पीड़न पर चुप्पी तोड़ी है. रियलिटी शो ‘एलायंस’ के एक एपिसोड में उन्होंने अपने एक बेहद निजी अनुभव के बारे में बात की.

उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. यह खुलासा शो में प्रतिभागियों के बीच रैगिंग और बदमाशी के बुरे प्रभावों पर चल रही समूह चर्चा के दौरान हुआ.

पिता को काफी समय बाद बताई बात

अपने प्रतिद्वंद्वियों से खुलकर बातचीत करने वाले एक इंटरव्यू में सोहेल खान ने स्वीकार किया कि उन्होंने बचपन से ही इस बोझ को अकेले ही सहा है. उन्होंने बताया कि उलझन और अपराधबोध के कारण यह मुद्दा उन्होंने काफी समय तक सबसे छिपाकर रखा. उन्होंने कहा, “दरअसल, जब मैं छोटा था तब किसी ने मेरा यौन उत्पीड़न किया था, और मैंने उस बात को सालों तक अपने अंदर दबाए रखा. गलती मेरी नहीं थी. लेकिन उस समय शर्मिंदगी महसूस होती है”

सोहेल खान ने बताया कि वयस्क होने तक उनकी इस बारे में किसी से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई. कई साल बाद उन्होंने अपने पिता, जो सलीम खान के नाम से जाने जाते हैं और एक अनुभवी पटकथा लेखक हैं, को इस घटना के बारे में बताया. इस देर से हुए खुलासे के बारे में जानकर उनके पिता ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने इतने वर्षों तक अकेले ही इतना दर्द क्यों सहा तो सोहेल ने उन्हें बताया कि उस समय कुछ भी कहने में उन्हें बहुत शर्म आती थी.

बच्चों को देते हैं सलाह

सोहेल खान ने बताया कि उन्होंने अपने दर्दनाक अतीत को एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें एक बेहद सुरक्षात्मक, चिंतित और खुले विचारों वाला पिता बनने में मदद मिली. सोहेल खान ने बताया कि वो अपने बच्चों को लगातार कहते रहते हैं कि अगर वे कभी किसी असहज स्थिति में पड़ जाएं, या उन्हें कोई तंग करे या निशाना बनाए, तो उन्हें बिना किसी देरी के आकर उन्हें बताना चाहिए. ऐसा करके वो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चे उसी चुप्पी और डिप्रेशन से न गुजरें जिससे वे खुद अपने बचपन में गुजरे थे.