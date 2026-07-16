Home > मनोरंजन > राम कपूर के बाद सोहेल खान ने भी यौन उत्पीड़न पर तोड़ी चुप्पी, कहा, ‘बचपन में मेरे साथ…’

राम कपूर के बाद सोहेल खान ने भी यौन उत्पीड़न पर तोड़ी चुप्पी, कहा, ‘बचपन में मेरे साथ…’

सलमान खान के भाई अभिनेता-फिल्म निर्माता सोहेल खान ने एक रियलिटी शो में अपने बचपन के एक बेहद दर्दनाक अनुभव के बारे में खुलकर बताया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि बचपन में उनका यौन उत्पीड़न हुआ था.

By: Shivangi Shukla | Published: July 16, 2026 6:10:39 PM IST

सोहेल खान
सोहेल खान


Sohail Khan Opens Up On His Childhood Trauma: हाल ही में राम कपूर के बाद अब सलमान खान के भाई और अभिनेता-फिल्म निर्माता सोहेल खान ने यौन-उत्पीड़न पर चुप्पी तोड़ी है. रियलिटी शो ‘एलायंस’ के एक एपिसोड में उन्होंने अपने एक बेहद निजी अनुभव के बारे में बात की. 

उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. यह खुलासा शो में प्रतिभागियों के बीच रैगिंग और बदमाशी के बुरे प्रभावों पर चल रही समूह चर्चा के दौरान हुआ.

You Might Be Interested In

पिता को काफी समय बाद बताई बात 

अपने प्रतिद्वंद्वियों से खुलकर बातचीत करने वाले एक इंटरव्यू में सोहेल खान ने स्वीकार किया कि उन्होंने बचपन से ही इस बोझ को अकेले ही सहा है. उन्होंने बताया कि उलझन और अपराधबोध के कारण यह मुद्दा उन्होंने काफी समय तक सबसे छिपाकर रखा. उन्होंने कहा, “दरअसल, जब मैं छोटा था तब किसी ने मेरा यौन उत्पीड़न किया था, और मैंने उस बात को सालों तक अपने अंदर दबाए रखा. गलती मेरी नहीं थी. लेकिन उस समय शर्मिंदगी महसूस होती है”

सोहेल खान ने बताया कि वयस्क होने तक उनकी इस बारे में किसी से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई. कई साल बाद उन्होंने अपने पिता, जो सलीम खान के नाम से जाने जाते हैं और एक अनुभवी पटकथा लेखक हैं, को इस घटना के बारे में बताया. इस देर से हुए खुलासे के बारे में जानकर उनके पिता ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने इतने वर्षों तक अकेले ही इतना दर्द क्यों सहा तो सोहेल ने उन्हें बताया कि उस समय कुछ भी कहने में उन्हें बहुत शर्म आती थी.

बच्चों को देते हैं सलाह 

सोहेल खान ने बताया कि उन्होंने अपने दर्दनाक अतीत को एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें एक बेहद सुरक्षात्मक, चिंतित और खुले विचारों वाला पिता बनने में मदद मिली. सोहेल खान ने बताया कि वो अपने बच्चों को लगातार कहते रहते हैं कि अगर वे कभी किसी असहज स्थिति में पड़ जाएं, या उन्हें कोई तंग करे या निशाना बनाए, तो उन्हें बिना किसी देरी के आकर उन्हें बताना चाहिए. ऐसा करके वो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चे उसी चुप्पी और डिप्रेशन से न गुजरें जिससे वे खुद अपने बचपन में गुजरे थे. 

Tags: bollywoodentertainmentSohail Khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026

मानसून में कहां नहीं घूमना चाहिए?

July 16, 2026

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026
राम कपूर के बाद सोहेल खान ने भी यौन उत्पीड़न पर तोड़ी चुप्पी, कहा, ‘बचपन में मेरे साथ…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राम कपूर के बाद सोहेल खान ने भी यौन उत्पीड़न पर तोड़ी चुप्पी, कहा, ‘बचपन में मेरे साथ…’
राम कपूर के बाद सोहेल खान ने भी यौन उत्पीड़न पर तोड़ी चुप्पी, कहा, ‘बचपन में मेरे साथ…’
राम कपूर के बाद सोहेल खान ने भी यौन उत्पीड़न पर तोड़ी चुप्पी, कहा, ‘बचपन में मेरे साथ…’
राम कपूर के बाद सोहेल खान ने भी यौन उत्पीड़न पर तोड़ी चुप्पी, कहा, ‘बचपन में मेरे साथ…’