क्या सरकार के दबाव में बदली गई ‘मातृभूमि’ की कहानी? सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, भाईजान ने बताई पूरी सच्चाई

अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ की शुरुआत से अब तक कहानी और नाम में कई बदलाव हुए हैं. साल 2025 में इसकी शूटिंग ‘बैटल ऑफ गलवान’ नाम से शुरू हुई थी. फिल्म में भारत और चीन के बीच 2020-21 में हुई झड़पों को दिखाया जाना था. इसी बीच खबरें आईं कि सरकार के दबाव में फिल्म की कहानी बदली गई है. हालांकि, सलमान खान ने शुक्रवार को मुंबई में ट्रेलर लॉन्च के दौरान इन खबरों को गलत बताया.

सलमान खान ने क्या कहा?

‘मातृभूमि’ के ट्रेलर लॉन्च पर सलमान खान से पूछा गया कि ‘बजरंगी भाईजान’ जैसी फिल्म करने के बाद वह चीन के साथ युद्ध पर आधारित फिल्म क्यों कर रहे हैं. इस पर सलमान ने कहा कि फिल्म को लेकर लोगों की सोच सही नहीं है और सरकार ने उन पर इसकी स्क्रिप्ट बदलने का कोई दबाव नहीं बनाया.

सलमान ने कहा, “यह नैरेटिव कि हम चीन के खिलाफ जा रहे हैं या हमारी सरकार ने हम पर स्क्रिप्ट बदलने या इसे फिर से लिखने का दबाव डाला है. यह सब बकवास है. यह बिल्कुल सच नहीं है.’ उन्होंने आगे बताया, ‘हमने सैनिकों और उनके और उनके परिवारों के बारे में एक फिल्म बनाई है. हमने वह साइड भी दिखाया है और यह साइड भी. इसलिए, यहां कोई नेगेटिव ताकतें नहीं हैं। सिर्फ उनके हालात ऐसे हैं और इन सैनिकों के लिए, देश सबसे पहले आता है. वे एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है, तो दोनों तरफ से उसे सुलझाने की कोशिश की जाती है.’

बायोपिक फिल्म नहीं है

सलमान खान ने माना कि निर्देशक अपूर्व लाखिया के पास शुरुआत में फिल्म की कहानी का एक अलग रूप था. उन्होंने यह भी साफ किया कि ‘मातृभूमि’ किसी की बायोपिक नहीं है. फिल्म की कहानी उनके पिता सलीम खान की कही एक बात से प्रेरित है. उनके पिता ने कहा था कि युद्ध में गोली अपने निशाने तक पहुंचती है, लेकिन उसका दर्द एक मां के दिल तक जाता है.

क्या चीन के खिलाफ है फिल्म?

जब सलमान से पूछा गया कि क्या ‘मातृभूमि’ चीन के खिलाफ फिल्म है, तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ एक्शन और आमने-सामने की लड़ाई दिखाना था. फिल्म में भारतीय और चीनी सैनिक जरूर हैं, लेकिन इसका उद्देश्य दोनों देशों के रिश्तों को खराब करना नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी फिल्म को लेकर किसी देश की सेना किसी कलाकार पर हमला नहीं करेगी.

फिल्म के बारे में

मातृभूमि को अपूर्व लखिया ने डायरेक्ट किया है और सलमान खान ने अपने सलमान खान फिल्म्स बैनर के तहत इसे प्रोड्यूस किया है. इसमें चित्रांगदा सिंह , मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, अभिश्री सेन, ज़ेन शॉ, जावेद खान और विपिन भारद्वाज भी हैं. यह फिल्म 4 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ होगी.

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