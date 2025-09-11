शर्टलैस Salman Khan ने कुनिका को कंधे पर उठाकर किया ‘बोल्ड डांस’? Video देख पहली नजर में खा जाएंगे धोखा

Salman Khan Viral Video: सलमान खान होस्टेड बिग बॉस रिएलिटी शो के सीजन 19 में 90’s की पॉपुलर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने भी हिस्सा लिया है। कुनिका सदानंद की एंट्री से लेकर 2 हफ्ते बीत जाने के बाद फैंस को ऐसा लग रहा है कि सलमान खान अपनी पुरानी को-एक्ट्रेस कुनिका के लिए बायस्ड है। इन्हीं सब के बीच एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान शर्टलेस होकर स्टेज पर डांस कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि उनके साथ कुनिका सदानंद हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है।
सलमान खान का बोल्ड डांस देख फैंस को लगा झटका!
हाल ही में एक पुराना वीडियो क्लिप सोशळ मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में देखा जा सकता है कि सलमान खान शर्टलेस होकर एक मिस्ट्री वुमेन के साथ अवार्ड शो में डांस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में दिख रहा है कि डांस के बीच मिस्ट्री वुमेन सलमान खान के साथ स्टेज पर ही इंटीमेट होने की कोशिश करती है। पहले सिर्फ महिला की बैक यानी पीठ दिखाई देती है जिसमें वह ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस और मैचिंग हील्स में नजर आती हैं।
So now i understand why #SalmanKhan takes #KunickaaSadanand Side 😂❤️#BB19 #BiggBoss pic.twitter.com/dnjZ7zPYqC
— Rubiology 💋 (@ItsRubiology) September 9, 2025
सलमान खान सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि महिला को भी मैनेज करते हैं और आखिरी में उसे कंधे पर उठाकर स्टेज से जाते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर ItsRubiology नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स का दावा है कि स्टेज पर दिखने वाली महिला और कोई नहीं बल्कि, कुनिका सदानंद हैं। वीडियो के साथ कैप्शन भी लिखा गया है, अब समझ आया कि सलमान खान क्यों कुनिका सदानंद की साइड ले रहे हैं।
क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
X यूजर ने वीडियो के साथ जो दावा किया है वह पूरी तरह से गलत है। वहीं, वायरल वीडियो में सलमान खान के साथ दिखाई दे रही महिला बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद नहीं है। वीडियो को ध्यान और करीब से देखने के बाद पता लगता है कि क्लिप में डांसर और कोरियोग्राफर पोनी वर्मा हैं। बता दें, यह वीडियो 43वें फिल्मफेयर अवार्ड का है, जो साल 1998 में हुआ था।
कुनिका सदानंद की फिल्में
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुनिका सदानंद ने हीर रांझा, तड़ी पार, दो मतवाले, चंद्रमुखी, गुमराह, किस्मत, मोहरा, छोटी बहू, कोयला, प्यार किया तो डरना क्या, हम साथ-साथ हैं, पेज 3, टॉम डिक एंड हैरी, शादी करके फंस गया यार, भौरी, इंसाफ और खंजर जैसी कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि, कई फिल्में देने के बाद कुनिका ने शोबिज से दूरी बना ली और वह वकील बन गईं।