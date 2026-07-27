सलमान खान को बड़ी राहत! काला हिरण मामले में दिए सख्त आदेश, अमित जानी को लगेगा झटका

Salman Khan Kala Hiran Film Controversy: बीते कुछ दिनों से फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ चर्चा में बनी हुई है. कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक्टर सलमान खान के काला हिरण शिकार वाले केस से जुड़ी हुई है. इस मामले में सलमान खान ने फिल्म निर्माता अमित जानी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वह फिल्म के टीज़र और निर्माता अमित जानी के इंटरव्यू के लिंक 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश जारी करेगा. माना जा रहा है कि यह फिल्म साल 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित है.

कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह ने खुली अदालत में फिल्म का टीज़र देखा. इसके बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट में विचाराधीन मामले से जुड़े घटनाक्रम को इस तरह दिखाना सही नहीं है और इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. कोर्ट ने कहा कि किसी की साख बनाने में सालों लग जाते हैं लेकिन उसे खराब होने में कुछ ही पल लगते हैं. इसे देखते हुए ऐसे कंटेंट का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहना भी चिंता का विषय है.

सभी लिंक हटाने की तैयारी

कोर्ट ने सलमान खान के वकील से कहा कि वे टीज़र और इंटरव्यू सहित सभी ऐसे लिंक की सूची दें, जिन पर आपत्ति है. इसके बाद कोर्ट उन्हें हटाने का आदेश जारी करेगा. बता दें कि सलमान खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म के निर्माण, प्रचार और रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की है.

क्या बोले सलमान खान?

सलमान खान का कहना है कि दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) की रक्षा करते हुए उनकी पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी. इसके बावजूद फिल्म का पोस्टर जारी किया गया. सलमान का दावा है कि फिल्म में दिखाया गया किरदार उनकी तरह दिखाई देता है और उनकी अनुमति के बिना उनकी पहचान का इस्तेमाल व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है.

निर्माता की दलील

फिल्म निर्माता अमित जानी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि टीज़र में कहीं भी सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है. साथ ही किसी तरह की AI या डीपफेक तकनीक का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है. उनके वकील ने यह भी कहा कि इंटरव्यू में अमित जानी ने सिर्फ पूछे गए सवालों के जवाब दिए थे और सार्वजनिक घटनाओं को दिखाने पर कोई विशेष रोक नहीं है. अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट जल्द ही टीज़र और संबंधित वीडियो लिंक हटाने को लेकर औपचारिक आदेश जारी करेगा.

ये भी पढ़ें: ‘राम’ की भूमिका निभाने से डर रहे थे रणबीर कपूर, बोले, ‘बड़ी जिम्मेदारी का काम…’; ‘टॉक्सिक’ अभिनेता यश ने की उनकी तारीफ