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Bigg Boss 20 Premiere Date: सलमान खान फिर करेंगे एंटरटेनमेंट का धमाका, जानें कब होगा ग्रैंड प्रीमियर?

Bigg Boss 20 Premiere Date: बिग बॉस 20 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सलमान खान सितंबर में शो की मेजबानी करेंगे. इस बार टीवी सितारों के साथ OTT और रियलिटी शो के फेमस चेहरों को भी शामिल किए जाने की चर्चा है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 12, 2026 3:22:43 PM IST

Bigg Boss 20 Premiere Date: सलमान खान फिर करेंगे एंटरटेनमेंट का धमाका, जानें कब होगा ग्रैंड प्रीमियर?


Bigg Boss 20 Contestant News: भारतीय टेलीविजन का सबसे चर्चित और फेमस रियलिटी शो Bigg Boss एक बार फिर सुर्खियों में है. पिछले सीजन यानी बिग बॉस 19 ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था, जिसमें गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और बसीर अली जैसे कंटेस्टेंट्स ने शो को खास बना दिया. अब मेकर्स इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए 20वें सीजन को और ज्यादा रोमांचक बनाने की तैयारी में जुट गए हैं.

सूत्रों के अनुसार, इस बार शो में ड्रामा, ट्विस्ट और एंटरटेनमेंट का लेवल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों की रुचि बनी रहे और शो की लोकप्रियता और मजबूत हो.

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कब शुरु होगा शो?

शो के होस्ट और बॉलीवुड सुपरस्टार Salman Khan एक बार फिर बिग बॉस के नए सीजन की मेजबानी करते नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो का नया सीजन 21 सितंबर से शुरू होने की संभावना है.

बिग बॉस की शूटिंग शुरू करने से पहले सलमान अपनी आने वाली एक बड़ी एक्शन-थ्रिलर फिल्म की शूटिंग पूरी करने में व्यस्त हैं. इस फिल्म का निर्देशन Vamsi Paidipally कर रहे हैं और इसमें एक्ट्रेस नयनतारा मेन रोल में नजर आएंगी. सलमान की टीम उनके शेड्यूल को बहुत ही सावधानी से मैनेज कर रही है ताकि फिल्म की शूटिंग और शो की होस्टिंग दोनों में किसी तरह की देरी न हो.

 कंटेस्टेंट्स की फ्रेश लिस्ट की तैयारी

इस बार बिग बॉस 20 के लिए मेकर्स कंटेस्टेंट्स की एक नई और दिलचस्प लाइनअप तैयार करने में लगे हुए हैं. ऑडिशन और शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है और कई फेमस टीवी सितारों से संपर्क भी किया जा रहा है.

इस सीजन में सिर्फ टीवी इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और ओटीटी से जुड़े चेहरों को भी शामिल करने की योजना है. इसका मकसद युवा लोगों को आकर्षित करना है, जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं.

 पुराने चेहरों की वापसी की अटकलें

मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी चर्चा है कि कुछ पुराने और चर्चित कंटेस्टेंट्स को भी इस बार शो में दोबारा मौका मिल सकता है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी फॉर्मेट या थीम को लेकर आधिकारिक खुलासा नहीं किया है.

फाइनल कंटेस्टेंट्स की लिस्ट और शो के बड़े ट्विस्ट्स का खुलासा प्रीमियर के करीब किया जाएगा. लोगों में अभी से ही नए सीजन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है.

Tags: bigg boss 20Bigg Boss 20 ContestantBigg Boss 20 Premiere Datesalman khanSalman Khan news
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