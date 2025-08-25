24 साल की उम्र, 7 करोड़ की नेट वर्थ और इंटरनेशनल अवॉर्ड – कौन है बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी?

Mridul Tiwari Bigg Boss 19: सलमान खान के जिस शो का लोगों को काफी इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई. बिग बॉस 19 की शुरूआत हो चुकी है. इस शो का ग्रैंड प्रीमियर रविवार 24 अगस्त यानी रविवार को रखा गया था. इस शो में कई कंटेस्टेंट नजर आए और इसमें एक नाम मृदुल तिवारी भी है, जिन्होंने शो में आते ही तहलका मचा दिया है वो शो में आते ही दूसरे कंटेस्टेंट जिनका नाम शेहबाज बदेशा है से वो भिड़ गए.

शो में आते ही मृदुल शेहबाज से लड़ते नजर आए. ये तब हुआ जब सलमान ने दोनों कंटेस्टेंट से पूछा की क्या वो नर्वस हैं तो मृदुल ने कहा कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है और वहीं शेहबाज ने कहा कि वो थोड़ नर्वस हैं, तो इसपर मृदुल ने कहा शेहबाज में कॉन्फिडेंस की कमी है, ये सुनते ही वो भड़क गए, उन्होंने भी मृदुल को करारा जवाब दिया लेकिन शेहबाज अपनी जगह शो में नहीं बना पाए.

कौन है मृदुल तिवारी?

मृदुल तिवारी एक इन्फ्ल्यूएंसर हैं, उनका जन्म यूपी के इटावा में हुआ था और वो 24 साल के है. इन्फ्ल्यूएंसर ने काफी कम समय में अपनी पहचान बना ली है और आज उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. वहीं यूट्यूब पर भी उनके 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं.

मृदुल काफी फ्रैंडली और एक्सट्रोवर्ट हैं. ऐसे में जब सोशल मीडिया के जमाने ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने जरा भी कसर नहीं छोड़ी और खुद भी उस राह में चल पड़े. उन्होंने शुरूआत छोटे-छोटे वीडियोज से की और लोगों को उनके कंटेंट काफी पसंद आने लगे. फिर ऐसे ही एक दिन वो स्टार बन गए.

मृदुल तिवारी की नेट वर्थ

आज के समय में मृदुल तिवारी इतने फेमस हो गए हैं कि उन्हें सलमान खान के शो में जगह मिली. नेट वर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 7 करोड़ के मालिक हैं. उन्हें मेंहगी गाड़ियों का भी काफी शौक है. हाल में उनके पास लम्बोर्गिनी है, जिसे उन्होंने अपने 4-5 साल की मेहनत से खरीदा है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृदुल उन चुनिंदा इन्फ्ल्यूएंसर्स में से एक हैं जिन्हें इंटरनेशनली भी रिकगनाइज किया गया है. उन्हें लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बेस्ट कंटेंट क्रिएटर और ग्लोबल ट्रेंडसेटर का अवॉर्ड भी मिल चुका है.

बिना गलती के फंसे थे मृदुल तिवारी?

मृदुल तिवारी का नाम काफी विवादों में भी रहा है, कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए तो कभी कुछ. एक बार एक्टर बिना गलती के भी फंसे है, उनकी कार ने सड़क पर चल रहे दो लोगों को थोक दिया था, जिससे उनकी जान चली गई. लेकिन उस समय न ही मृदुल तिवारी गाड़ी में थे और न वो चला रहे थे.