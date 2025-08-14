Home > मनोरंजन > Salman Khan के शो में धमाल मचाएंगी अनाया बांगर, लड़का से लड़की बनने के बाद Bigg Boss 19 का मिला बड़ा ऑफर…अब आएगा मजा

Bigg Boss 19: टीवी का पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इस शो को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 14, 2025 17:03:00 IST

Bigg Boss 19: टीवी का पॉपुलर शो ‘बिग बॉस 19’ लगातार चर्चाओं का हिस्सा रहा है। शो को लेकर हर रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। मेकर्स शो के लिए पॉपूलर कंटेस्टेंट्स की तलाश में लगे हुए हैं। इस बीच अब मेकर्स की अप्रोच लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। यह कोई और नहीं बल्कि एक्स क्रिकेटर की बेटी है। मेकर्स ने क्रिकेटर के बेटी को शो के लिए अप्रोच किया है। 

फाइनल हुई ये कंटेस्टेंट

पॉपुलर इंस्टाग्राम पेज biggboss.tazakhabar ने एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर को बिग बॉस 19 में अप्रोच करने के लेकर जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक, इस सीजन के लिए अनाया बांगर का नाम कंफर्म है। अनाया ट्रांसजेंडर एथलीट हैं।

शो में होंगे तीन होस्ट

हालांकि मेकर्स या फिर अनाया की तरफ से शो को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है। शो का ट्रेलर पहले ही सामने आ चुका है। जिसके कारण दर्शकों में शो को लेकर कमाल का बज देखने को मिल रहा है। बता दें कि यह सीजन बिग बॉस का सबसे लंबा सीजन होने वाला है। इस शो में सलमान खान के साथ दो और होस्ट नजर आ सकते हैं। सलमान खान शुरूआती 3 महीने और शो का फिनाले शूट करेंगे। बाकि के दो महीने कोई और सेलेब जज करेगा। 

इस दिन आएगा पहला एपीसोड

शो का प्रीमियर 24 अगस्त को तय किया गया है। इसके अलावा बिग बॉस 19 के आने वाले एपीसोड़ में खूब धमाल देखने को मिलने वाला है। शो को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। सलमान खान एक बार फिर अपनी बुलंद अवाज से टीवी पर वापसी कर रहे हैं। 

