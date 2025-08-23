Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: बिगबॉस के घर में टॉप टीवी और सोशल मीडिया स्टार्स की एंट्री, नए कंटेस्टेंट्स की लिस्ट ने बढ़ा दी एक्साइटमेंट

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के नए सीजन में टीवी और सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे शामिल हैं। अशनूर कौर, नेहल चुदासमा, नगमा मिरेजकर और अन्य कंटेस्टेंट्स राजनीति के थीम वाले घर में अपनी रणनीतियों और पर्सनैलिटी से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। जानिए पूरी लिस्ट और रोमांचक अपडेट्स।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 23, 2025 13:53:17 IST

बिग बॉस 19 के प्रीमियर की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, और इस बार शो में राजनीति के तड़के के साथ नए चेहरे नजर भी शामिल होंगे। हालांकि, टीवी एक्ट्रेस हुनर हाली ने डिवोर्स प्रोसेस में व्यस्तता के कारण नाम वापस ले लिया है, लेकिन फाइनल लिस्ट में कई चर्चित नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कंटेस्टेंट्स हैं, जिनके नाम हम आपके साथ साझा करेंगे।

ये खिलाड़ी बीबी हाउस में दिखेंगे

• अशनूर कौर

टीवी की चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर लीड एक्ट्रेस तक का सफर तय करने वाली अशनूर कौर, जो पाटियाला बेब्स और ये रिश्ता क्या कहलाता है, जैसी शोज में नजर आ चुकी हैं, अब बिग बॉस 19 में अपने अभिनय और पर्सनैलिटी से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं।

• नेहल चुदासमा:

टीवी एक्ट्रेस और मॉडल नेहल चुदासमा, जो अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए जानी जाती हैं, बिग बॉस के घर में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं।

• नगमा मिरेजकर:

लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस नगमा मिरेजकर, जो कुमकुम भाग्य और कृष्णा चली लंदन जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं, अब बिग बॉस के घर में अपनी किस्मत आजमाने आ रही हैं।

• तान्या मित्तल:

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फैशन व्लॉगर तान्या मित्तल, जो अपनी स्टाइल और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं, बिग बॉस 19 में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं।

• वाहबिज दोराबजी:

टीवी एक्ट्रेस और मॉडल वाहबिज दोराबजी, जो सिलसिला बदलते रिश्तों का और बेहद जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं, अब बिग बॉस के घर में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं।

• अनाया भंगर:

टीवी एक्ट्रेस और मॉडल अनाया भंगर, जो अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए जानी जाती हैं, बिग बॉस 19 में अपनी किस्मत आजमाने आ रही हैं।

बाकी के कंटेस्टेंट्स के नाम

इन कन्टेस्टेंट्स के अलावा, गौरव शर्मा, शहबाज, आवेज दरबार, बसीर अली, जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक और डिनो जेम्स जैसे कलाकार शो का हिस्सा बनेंगे।

राजनीति के थीम पर बेस्ड होगा बिग बॉस 19

इस बार शो का थीम राजनीति है, जिससे कंटेस्टेंट्स के बीच तकरार और रणनीतियों का नया मोड़ देखने को मिल सकता है। प्रीमियर के लिए डांस आइटम आज शूट किए जाएंगे, जबकि सलमान खान के प्रीमियर शो की शूटिंग कल होगी। शो की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार और कलर्स चैनल पर उपलब्ध होगी।

