Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > भाईजान से Billionaire का सफर, बिजनेस की दुनिया में सलमान ने खेला ऐसा दांव, सुनकर रह जाएंगे सन्न

Salman khan investments: सलमान खान ने सिर्फ बॉलीवुड में अपनी दमदार पहचान नहीं कायम की. बल्कि बिजनेस सेक्टर में भी बड़ा खेला किया है. जी हां, अगर आप उनके स्मार्ट निवेश के बारे में जान गए और उसे फॉलो कर लिया तो आपको भी अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता.

By: Shraddha Pandey | Published: September 29, 2025 11:08:21 PM IST

Salman Khan Investments
Salman Khan Investments

Salman khan Properties: बॉलीवुड के दबंग, सलमान खान (Salman khan) का नाम ही काफी है. फिल्मों के सुल्तान और हर फैन के दिल का दबंग, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान की असली कमाई का राज उनकी हिट फिल्मों या Being Human चैरिटी नहीं? ये लाइन आपको हैरान जरूर करेगी, मगर इसमें 100 प्रतिशत सच्चाई है. हां, बिल्कुल सही सुना आपने. इस बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन सलमान ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी बड़ा खेला किया है,  Yatra.com में.

सलमान के पास ग्लैमर और स्टाइल के साथ-साथ कुछ ऐसी संपत्तियां भी हैं, जो उन्हें अरबपति बनाती हैं. एक स्टार जब लीजेंड बन जाता है तो उसकी पर्सनालिटी में वो दिखाई देने लगता है. सलमान के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है. Galaxy Apartments, Juhu, मुंबई का यह लैंडमार्क घर सिर्फ उनकी रहन-सहन की पहचान नहीं, बल्कि फोटोग्राफरों और फैंस के लिए भी एक खास जगह है.

पनवेल वाला फार्महाउस तो सुना होगा

इसके अलावा, सलमान का Panvel Farmhouse. 150 एकड़ में फैला ये फार्महाउस महज एक जमीन नहीं, बल्कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, जिसकी कीमत आज 100 करोड़ से भी ज्यादा है. ऐसा हम नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं. सोशल मीडिया पर भी सलमान की वसीयत के खूब चर्चे हैं.

यहां से शुरू हुई असली कहानी

लेकिन,, असली कहानी छुपी है उनके Yatra.com निवेश में. जब भारत में ऑनलाइन ट्रैवल का बूम शुरू हुआ, सलमान केवल कंपनी के विज्ञापन में चेहरा बनने तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने करोड़ों रुपये के शेयर भी खरीद लिए. यानी, सलमान सिर्फ प्रमोटर नहीं, बल्कि कंपनी के हिस्सेदार भी बन गए. यहीं, से शुरू हुई उनके अरबपति बनने की दास्तां.

सलमान का दिमाग उन्हें अरबपति बना गया

इस निवेश ने उन्हें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह की आय दी. हर ट्रैवल बुकिंग और मार्केटिंग अभियान के साथ उनका पोर्टफोलियो बढ़ता गया. यही प्लानिंग उन्हें लंबे समय तक फाइनेंशियल रूप से सिक्योर बनाती है.

ये है असली गेम चेंजर

फैंस और निवेशकों के लिए यह एक सबक से कम नहीं. अगर आप भी सलमान की तरह अपने समय और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आर्थिक सुरक्षा और लंबी अवधि की संपत्ति बना सकते हैं. ये आपको कभी निराश नहीं करेगी. तो अगली बार जब आप किसी सेलिब्रिटी की सफलता देखें, याद रखिए कि स्मार्ट निवेश और सही समय पर निर्णय लेना ही असली गेम चेंजर है.

Tags: salman khanSalman khan Galaxy ApartmentsSalman Khan InvestmentSalman Khan Panvel Farmhouse
