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फिर कोर्ट के चक्कर काटेंगे Salman Khan? अब Being Human की वजह से बुरा फंसे ‘भाईजान’, किसने कर डाली कंप्लेंट?

Salman Khan | Being Human: एक बार फिर सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, चंडीगढ़ की एक ज़िला अदालत ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की कंपनी 'बीइंग ह्यूमन', उनकी बहन अलविरा खान अग्निहोत्री और 'स्टाइल कोशेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टरों को नोटिस जारी किया है.

By: Heena Khan | Published: August 7, 2026 2:50:02 PM IST

salman khan being human case
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Salman Khan | Being Human: एक बार फिर सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, चंडीगढ़ की एक ज़िला अदालत ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की कंपनी ‘बीइंग ह्यूमन’, उनकी बहन अलविरा खान अग्निहोत्री और ‘स्टाइल कोशेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड’ के डायरेक्टरों को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस चंडीगढ़ में ‘बीइंग ह्यूमन’ ज्वेलरी शोरूम से जुड़ी धोखाधड़ी की शिकायत के मामले में भेजा गया है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डॉ. अंबिका शर्मा ने कहा, ‘यह अदालत BNSS की धारा 223 के प्रावधान के तहत मामले का संज्ञान लेने से पहले (pre-cognizance stage) आरोपियों को नोटिस जारी करना उचित समझती है. इसलिए, RC/AD दाखिल होने पर आरोपियों को 05.10.2026 के लिए नोटिस जारी किया जाए.’

बिजनेसमैन को दिया मुनाफे का झांसा 

जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के बिज़नेसमैन अरुण गुप्ता ने यह शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि ‘बीइंग ह्यूमन’ ज्वेलरी शोरूम खोलने के लिए उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपये लगाए थे, क्योंकि उन्हें पहले ही भरोसा दिलाया गया था कि यह बिज़नेस मुनाफ़े वाला होगा. गुप्ता ने कहा कि शोरूम बनाने में ही 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हुए थे. उन्होंने ‘स्टाइल कोशेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड’ (जो ‘बीइंग ह्यूमन’ ज्वेलरी की लाइसेंस्ड मार्केटर है) के साथ हुए एग्रीमेंट की सभी शर्तों को पूरा किया था.

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‘नहीं किया सलमान ने उद्घाटन’

गुप्ता का आरोप है कि शोरूम खुलने के बाद, उन्हें बिज़नेस में जिस मदद का वादा किया गया था, वो कभी नहीं मिली. उन्होंने यह भी कहा कि ज्वेलरी की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो रही थी, जिससे उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ. शिकायत में कहा गया है कि सप्लाई करने वाला आउटलेट फरवरी 2020 से बंद है, जिससे इन्वेंट्री और बिक्री दोनों पर बुरा असर पड़ा. नतीजतन, गुप्ता का दावा है कि उन्हें कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. गुप्ता ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सलमान खान शोरूम का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उनकी जगह खान के जीजा आयुष शर्मा वहाँ पहुँचे.

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Tags: being humanbollywoodsalman khan
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