Eetha’ vs ‘Maatrubhumi: सलमान खान को आखिरकार अपनी रिलीज़ हो रही फिल्म, मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस की रिलीज़ डेट मिल गई है. हालांकि, 4 दिसंबर को रिलीज़ होने की वजह से फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्लैश श्रद्धा कपूर की ईथा से हो गया है. सलमान खान ने हाल ही में बताया कि कैसे वो दूसरी फिल्मों के साथ क्लैश से बचने की कोशिश कर रहे थे और माना कि जब उनकी फिल्म अनाउंस हुई थी, तब उन्हें श्रद्धा कपूर की रिलीज़ डेट के बारे में पता नहीं था. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक्ट्रेस से पर्सनली माफी मांगी थी.

सलमान खान ने श्रद्धा कपूर से माफी मांगी?

ABP न्यूज़ से बातचीत के दौरान, सलमान खान ने उन फिल्मों के बारे में बात की जिनके साथ वो क्लैश नहीं करना चाहते थे. उन्होंने बताया कि वो शुरू में मातृभूमि को 20 नवंबर को रिलीज़ करना चाहते थे, लेकिन विजुअल इफेक्ट्स में बदलाव की वजह से डेट आगे बढ़ गई. 27 नवंबर एक और ऑप्शन था, लेकिन उस दिन सूरज बड़जात्या की यह प्रेम मोल लिया शेड्यूल थी. वो सनी देओल की ‘सूर्या: अंत से शुरू तक’ या शाहरुख खान की ‘किंग’ के साथ भी क्लैश नहीं करना चाहते थे, जो 24 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है.

क्या था श्रद्धा का रिएक्शन

फिर सलमान खान ने 4 दिसंबर की रिलीज़ के बारे में बात की और कहा कि उन्हें नहीं पता था कि श्रद्धा कपूर की ‘ईथा’ उसी दिन आ रही है. उन्होंने कहा, “मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है. अगर मुझे पता होता, तो मैं श्रद्धा के साथ नहीं आता.” एक्टर ने यह भी बताया कि उन्होंने श्रद्धा कपूर को फ़ोन करके माफ़ी मांगी थी. उन्होंने उनसे कहा, “मुझे सच में अफ़सोस है, मुझे नहीं पता था.” कहा जाता है कि श्रद्धा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि थिएटर में दोनों फ़िल्मों के लिए काफ़ी जगह है. सलमान खान ने कहा कि वो उनके जवाब से खुश हैं और लोगों को ‘ईथा’ भी देखने के लिए हिम्मत दी.

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