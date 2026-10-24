Aishwarya को छूने का था Salman का मन! शूटिंग के बीच की ऐसी हरकत; Sanjay Leela Bhansali ने ले ली क्लास

Salman Aishwarya Romance: हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय बच्चन की माँ का रोल करने वाली एक्ट्रेस स्मिता जयकर ने 1999 की फ़िल्म के सेट की एक घटना याद की है, जब डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने एक गाने के सीन के दौरान ऐश्वर्या को छूने पर सलमान खान को डांटा था. स्मिता हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन से बात कर रही थीं, जब उन्होंने बताया कि यह घटना आँखों की गुस्ताखियाँ फ़िल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी. सलमान को एक टेबल के चारों ओर घूमना था, जबकि ऐश्वर्या पास में खड़ी थीं. हालाँकि, एक्टर ने उनका हाथ छुआ, जो प्लान किए गए सीन का हिस्सा नहीं था.

जब ऐश्वर्या को सलमान ने छुआ

स्मिता ने याद करते हुए कहा, “सलमान को टेबल के चारों ओर घूमना था, जबकि ऐश्वर्या वहाँ खड़ी थीं. उन्होंने उनका हाथ छुआ, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था. संजय ने उनसे पूछा, ‘सलमान, तुमने उन्हें क्यों छुआ?’” सलमान ने बिना स्क्रिप्ट के ऐसा इशारा क्यों किया, यह बताते हुए उन्होंने कहा, “उन्हें बस उन्हें छूने का मन हुआ. वो प्यार में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें छुआ, लेकिन सीन ऐसे नहीं होना चाहिए था. संजय उन पर चिल्लाए और पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. सलमान को सीन में बस वहीं खड़े होकर उन्हें देखना था.”

Shahid Kareena Breakup Reason: एक गलतफहमी ने तोड़ दिया शहीद-करीना का रिश्ता, बेबो के सपोर्ट सिस्टम बने सैफ; आखिर क्यों हुआ था ब्रेकअप

ऐश्वर्या के साथ सलमान का रोमांस

स्मिता ने सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में भी बात की, जो कथित तौर पर हम दिल दे चुके सनम में काम करते समय पनपा था. उन्होंने दावा किया कि सेट पर एक-दूसरे के लिए उनका प्यार साफ दिख रहा था. उन्होंने कहा, “यह तब पनप रहा था. वे दोनों प्यार में थे, और वे परियों जैसे लग रहे थे. ऐश्वर्या उस समय बहुत खूबसूरत लग रही थीं. किसी तरह, यह फिल्म के लिए काम कर गया.

एक्ट्रेस ने यह भी याद किया कि कैसे कपल के रोमांस की वजह से कभी-कभी फिल्म की क्रू को इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वे शूट के लिए देर से पहुंचते थे. उन्होंने याद करते हुए कहा, “बाकी क्रू शिकायत करते थे, कहते थे, ‘ये लोग बहुत देर से आते हैं. हमारी सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, और हम सुबह 10 बजे तक यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं. वे अभी तक नहीं आए हैं!’ लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि जब आप प्यार में होते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं?”