सलमान खान-ऐश्वर्या राय के बीच कुछ तो था खास! कैमरे के पीछे वाले रोमांस का Video वायरल

Salman Khan-Aishwarya Rai: यूं ही नहीं आज भी सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार के चर्चे होते हैं. हाल में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें सलमान और ऐश्वर्या के बीच का कैमरे के पीछे वाला रोमांस देखने को मिल रहा है.

By: Prachi Tandon | Published: September 27, 2025 12:32:29 PM IST

Salman Khan Aishwarya Rai Video: बॉलीवुड फिल्मों की एक कहानी हमें पर्दे पर दिखाई देती है और एक उसके पीछे की होती है. आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शुरू तो पर्दे पर दिखाई देने के लिए हुई थी लेकिन, सुर्खियां पर्दे के पीछे यानी रियल लाइफ वाली ने बटोरी हैं. हम दिल दे चुके सनम के सेट से शुरू हुई सलमान-ऐश्वर्या (Salman-Aishwarya Movie) की कहानी किसी अंजाम तक तो पहुंच नहीं पाई, मगर इसकी आज भी बातें होती हैं. यही वजह है कि आज भी 26 साल पहले आई सलमान-ऐश्वर्या की फिल्म का BTS वायरल हो रहा है और लोग उसे खूब पसंद भी कर रहे हैं. 

सलमान खान-ऐश्वर्या राय का पुराना वीडियो वायरल

साल 1999 में सलमान खान (Salman Khan Movies) और ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम आज कल्ट मूवीज की लिस्ट में शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसी फिल्म के सेट से सलमान-ऐश्वर्या (Aishwarya Rai Bachchan) का प्यार परवान चढ़ा था. और अब इसकी झलक भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. हाल में एक अनदेखा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai Video) को कभी मस्ती-मजाक करते हुए तो कभी रोमांटिक होते हुए देखा जा सकता है. 

वायरल वीडियो अलग-अलग क्लिप्स को जोड़कर बनाया गया है. जिसमें एक क्लिप में ऐश्वर्या नाराज होती दिख रही हैं, तो सलमान (Salman Khan Video) मस्ती कर उन्हें हंसा देते हैं. तो दूसरे क्लिप में वह एक दूसरे को हग करते दिख रहे हैं, जिसमें सलमान खान काफी क्लोज आ जाते हैं और गले लग जाते हैं. सलमान खान और ऐश्वर्या राय का यह वीडियो सामने आते ही फैंस अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. 

ऐश्वर्या राय के फैंस हुए नाराज

ऐश्वर्या राय और सलमान खान (Salman Khan Girlfriends) के वायरल वीडियो पर जहां भाईजान के फैंस प्यार लुटाते नहीं थक रहे हैं. तो वहीं, ऐश्वर्या के फैंस का गुस्सा निकल रहा है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ऐश्वर्या अब शादीशुदा हैं, इसलिए इस तरह का वीडियो पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए. तो एक ने लिखा, वह उसके साथ प्यार में होने पर सबसे सुंदर दिखती थी. वहीं, कुछ का कहना है अगर यह रियल जोड़ी होती तो कमाल की होती. 

