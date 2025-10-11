सूखकर कांटा हो गई थी सलमान खान की एक्ट्रेस, खाने के पड़े लाले, चॉल में काटी ज़िंदगी
पूजा ने एक वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई. वो सूखकर एकदम कांटा बन चुकी थीं और उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था.

By: Kavita Rajput | Published: October 11, 2025 3:17:00 PM IST

Pooja Dadwal tragic Life: कहते हैं कि यदि किसी एक्ट्रेस ने सलमान खान (Salman Khan) के साथ एक बार काम कर लिया तो उसकी किस्मत बन जाती है. कैटरीना कैफ इसका जीता जागता उदाहरण हैं. हालांकि, आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने साल 1995 में सलमान खान के साथ फिल्म ‘वीरगति’ से डेब्यू किया था लोगों को लगा भी था वे अब इंडस्ट्री में ऊंचा मुकाम हासिल करेंगी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि वो लोगों के घर में काम करके या टिफिन सर्विस चलाकर अपना गुजारा किया. हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रहीं पूजा डडवाल (Pooja Dadwal)  की जो मुंबई की एक चॉल में दस बाय दस के कमरे में रहती थीं. क्या थी पूजा की कहानी और कैसे वो हाशिए पर पहुंच गईं आइये जानते हैं. 

डेब्यू के बाद नहीं मिला काम, किस्मत ने नहीं दिया साथ 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 1995 में एक्शन फिल्म वीरगति से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बावजूद पूजा को काम नहीं मिला. ‘वीरगति’ फ्लॉप रही. पूजा को उम्मीद थी कि उन्हें फिल्मों में काम मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स का रुख किया जिसमें आशिकी और घराना जैसे सीरियल शामिल थे. हालांकि, यहां भी बात नहीं बनी. इस बीच पूजा ने शादी कर ली, पति का गोवा में कसीनो था तो पूजा शादी के बाद गोवा चली गईं. लाइफ ठीक ठाक ही चल रही थी कि अचानक एक ट्विस्ट आया जिसने सबकुछ हिलाकर रख दिया. 

मरते-मरते बचीं पूजा, सलमान बने सहारा 

पूजा को टीबी डिटेक्ट हुआ, उनकी हालत बेहद खराब हो गई. इस बीच पति और ससुराल वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया. अब पूजा एकदम अकेली हो चुकी थीं, पैसे भी नहीं थे. ऐसे में सरकारी अस्पताल में इलाज चला. इस बीच पूजा ने एक वीडियो बनाकर इलाज के लिए गुहार लगाई. पूजा सूखकर एकदम कांटा बन चुकी थीं उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था. एक्टर रवि किशन उनकी मदद को आगे आए. इस बीच सलमान तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने एक्ट्रेस के इलाज का पूरा खर्च उठाया.

पूजा ठीक तो हो गईं लेकिन स्ट्रगल अभी बाकी था. पूजा के पास पैसे खत्म हो चुके थे ऐसे में उन्होंने मुंबई आकर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया.साथ ही वो टिफिन सर्विस चलाने का काम करके भी अपना पेट पालती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान ने इलाज करवाया जिसके बाद वह ठीक हो गईं और उन्हें दूसरी जिंदगी मिली जिसके बाद वो फिर से अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं.  पूजा ने 2020 में पंजाबी फिल्म ‘शुकराना गुरुनानक देव जी’ से कमबैक किया था, लेकिन फिल्म नहीं चली थी. 

