Home > मनोरंजन > वो मुझे मारते-पीटते थे…’  Salman Khan की एक्ट्रेस ने बताया 18 दिन के प्यार में घर से भागने पर जिंदगी कैसे नरक बन गई थी

वो मुझे मारते-पीटते थे…’  Salman Khan की एक्ट्रेस ने बताया 18 दिन के प्यार में घर से भागने पर जिंदगी कैसे नरक बन गई थी

Eva Grover: फिल्म 'रेडी' में सलमान खान के साथ नजर आ चुकीं अभिनेत्री ईवा ग्रोवर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा है. एक इंटरव्यू में ईवा ने अपनी शादी, घरेलू हिंसा और रिश्ते में झेली गई परेशानियों को लेकर खुलकर बात की है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 10, 2026 5:14:00 PM IST

सलमान खान रेडी फेम एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर
सलमान खान रेडी फेम एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर


Salman Khan Ready Fame Actress Eva Grover: फिल्म ‘रेडी’ में सलमान खान के साथ नजर आ चुकीं अभिनेत्री ईवा ग्रोवर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा है. एक इंटरव्यू में ईवा ने अपनी शादी, घरेलू हिंसा और रिश्ते में झेली गई परेशानियों को लेकर खुलकर बात की है.
 
ईवा ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने महज 18 दिन की पहचान के बाद आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान से शादी कर ली थी. हालांकि, शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें एहसास हो गया कि उनका फैसला गलत था.

 18 दिन की मोहब्बत और घर से भागकर शादी

ईवा ग्रोवर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह कम उम्र से ही शादी और परिवार का सपना देखती थीं. इसी दौरान उनकी मुलाकात हैदर अली खान से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं.अभिनेत्री के मुताबिक, उन्होंने केवल 18 दिन तक हैदर को जाना और इसके बाद शादी का फैसला कर लिया. परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि दोनों अलग-अलग धर्मों से थे. ऐसे में उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली.

 शादी के चौथे दिन ही होने लगा पछतावा

ईवा ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही उन्हें महसूस होने लगा कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया है. उनके अनुसार, शादी के चौथे दिन ही उन्हें समझ आ गया था कि दोनों की सोच और स्वभाव में काफी अंतर है.उन्होंने कहा कि डेटिंग के दौरान जो व्यक्तित्व उन्हें दिखाई दिया था, शादी के बाद हालात उससे बिल्कुल अलग निकले. रिश्ते में लगातार तनाव बढ़ता गया और स्थिति धीरे-धीरे खराब होती चली गई.

घरेलू हिंसा के भी आरोप

इंटरव्यू में ईवा ग्रोवर ने दावा किया कि शादी के दौरान उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि पति का स्वभाव काफी गुस्सैल था और कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था.अभिनेत्री ने बताया कि वह ऐसे माहौल से आई थीं जहां परिवार में इस तरह का व्यवहार कभी नहीं देखा था. इसलिए शादी के बाद की परिस्थितियों ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान किया.

नई शुरुआत की ओर बढ़ीं ईवा

कई सालों तक मुश्किल हालात झेलने के बाद ईवा ने आखिरकार रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला लिया. आज वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से आगे बढ़ा रही हैं और अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात कर रही हैं.उनका यह इंटरव्यू सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Tags: Aamir Khan Brotherbollywood newsEva GroverHaider Ali KhanSalman Khan Ready Movie
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