एक हाथ में लाश, दूसरे में सिगरेट और होठों पर… सलमा सुल्तान मर्डर केस की वो रात, जिसने कर दिया हैरान

Salma Sultan Murder Case: एक हाथ में लाश और दूसरे हाथ में सिगरेट… ये किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, न ही कोई थ्रिलर वेब सीरीज थी और न ही कोई काल्पनिक कहानी. ये एक हकीकत थी और एक ऐसा मर्डर केस था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. ये दृश्य था छत्तीसगढ़ के कोरबा की स्थानीय पत्रकार सलमा सुल्तान लश्कर की हत्या का. बता दें कि सलमा सुल्ताना एक स्थानीय न्यूज चैनल में एंकर थीं. वो कैमरे के सामने पूरे आत्मविश्वास से बात रखती थीं. हालांकि उनके पार्टनर ने ही उनकी जिंदगी खत्म कर दी.

2018 तक कैसी थी जिंदगी?

सलमा सुल्तान की जिंदगी बाहर से जितनी खुशमिजाज और सामान्य लगती थी, उससे कहीं ज्यादा अंदर से उलझी हुई थी. वे अपनी निजी जिंदगी में लिव-इन पार्टनर मधुर साहू के साथ रिश्ते को लेकर उतार-चढ़ाव से गुजर रही थीं. साल 2018 में अचानक से सलमा लापता हो गईं. सबने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली. कुछ समय बाद उनके माता-पिता के पास एक मैसेज आया, जिसमें लिखा गया था कि वो अपनी मर्जी से जा रही हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश न की जाए. सबको लगा कि सलमा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की होगी. हालांकि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. हालांकि जब लोगों के सामने इस मामले की सच्चाई आई, तो सब हैरान रह गए.

कैसे खुला राज?

साल 2023 में तकनीकी जांच, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के तहत सड़क के नीचे की खुदाई की गई, तो वहां से कंकाल मिला. डीएनए में पुष्टि की गई कि ये कंकाल सलमा का है. अब मामला हत्या का बन चुका था. मामले की जांच की गई, तो पता चला कि हत्या के बाद सलमा के मोबाइल से परिवार को संदेश भेजे गए ताकि सबको लगे कि सलमा कहीं चली गई है. इसके बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो गया.

एक हाथ में लाश, दूसरे में सिगरेट और होठों पर गीत

मामले की जांच आगे बढ़ी, तो पुलिस वहां पहुंची, जहां सलमा और मधुर रहा करते थे. पुलिस ने जांच के बाद गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्होंने कुछ खौफनाक बताया. अदालत में दर्ज गवाही के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी के चेहरे पर न घबराहट थी और न ही कोई पछतावा था. लोगों ने बताया कि आरोपी एक हाथ से शव को पकड़कर खड़ा था और दूसरे हाथ में सिगरेट थी. इतना ही नहीं वो फिल्म मासूम का गीत ‘तुझसे नाराज नहीं जिंदगी…’ गा रहा था. हालांकि अभी तक इस मामले की सुनवाई जारी है.