कोई और ले गया…जब ऐश्वर्या को लेकर भिड़े सलमान-विवेक पर सलीम खान ने कह दी ऐसी बात

Aishwarya Rai Salman Khan Break Up: सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) का अफेयर एक ज़माने में बॉलीवुड के सबसे चर्चित अफेयर्स में से एक था. दोनों का रिश्ता खराब नोट पर खत्म हुआ और इनका ब्रेकअप इनके रिश्ते से ज्यादा चर्चा में रहा. यहां तक कि आज भी दोनों के रिश्ते पर कई बातें होती हैं. कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सलमान ने इसलिए शादी नहीं कि क्योंकि उन्हें ऐश्वर्या नहीं मिलीं.

सलीम खान ने कही थी ये बात

बहरहाल, आज हम आपको बताएंगे कि इस ब्रेकअप पर सलमान खान के पिता सलीम खान ने क्या प्रतिक्रिया दी थी. कुछ सालों पहले दिए इंटरव्यू में सलीम खान ने सलमान, ऐश्वर्या और विवेक ओबेरॉय के लव ट्रायंगल पर बात की थी. उन्होंने कहा था, इमोशनल फेज़ से बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है. एक दिन इन्हें ये महसूस होगा कि ये कितने छोटे कारण थे जिसके कारण ये सब हुआ.

लव ट्रायंगल पर भी दिया था बयान

सलमान और विवेक के पंगे पर सलीम खान ने कहा था, कोई और ले गया, कोई और चला और ये वहीं के वहीं हैं. लोगों ने सलीम खान के इस बयान को सलमान-विवेक के विवाद से जोड़ लिया था जो कि ऐश्वर्या के कारण हुआ था. बता दें कि सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या विवेक ओबेरॉय के करीब आ गई थीं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ‘क्यों हो गया न’ की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थीं. जब इस बात की खबर सलमान को लगी तो वो भड़क गए. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने विवेक को 41 बार फोन करके ऐश्वर्या से दूर रहने की सलाह और धमकी दी. विवेक ने सलमान के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस कर उनकी पोल खोलने की कोशिश की लेकिन इस घटना के बाद ऐश्वर्या ने उनसे दूरी बना ली. उधर विवेक का करियर चौपट हो गया और उन्हें कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ गया.