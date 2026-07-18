मुझे पति को मारना है…बिहार की इस युवती के जिंदगी का मकसद जान आप चौंक जाएंगे, पिता और भाई को भी नहीं छोड़ा…

कॉमेडियन समय रैना का ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ अक्सर विवादों में रहता है. इस वक्त शो का दूसरा सीजन प्रसारित किया जा रहा है. समय रैना का ‘ इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 अपने तीसरे एपिसोड के रिलीज़ होने के बाद एक बार फिर ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया है. इस बार, कंटेस्टेंट साक्षी झा अपने विवादित ऑडिशन के लिए सुर्खियों में आ गईं, जिसमें उन्होंने खुद को मैन हेटर कहा और दावा किया कि वह शराब पीकर अपने पति को पीटना चाहती हैं.

पुरुषों से नफरत करती हैं साक्षी

इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 का तीसरा एपिसोड शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ. इसमें साक्षी झा समेत नए कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया. बिहार की एक टीचर और सोशल मीडिया क्रिएटर, साक्षी अपने कॉन्ट्रोवर्शियल ऑडिशन के ऑनलाइन सबका ध्यान खींचने के बाद जल्द ही एपिसोड की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक बन गईं. अपने ऑडिशन के दौरान, साक्षी ने खुद को ‘मर्दों से नफरत करने वाली’ बताया और अपनी जिंदगी का मकसद बताया. जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, वह है कि साक्षी अपने पति को दारू पीकर मारना चाहती है. युवती ने आगे कहा कि उसे सिर्फ मर्द ही पसंद नहीं हैं, और उसने यह भी कहा कि उसे अपने पिता और भाई से भी नफ़रत है. बातचीत के दौरान, साक्षी ने यह भी बताया कि उनकी जिंदगी का मकसद पति को दारू पीकर मारना है, इस बात ने उनके ऑडिशन को लेकर हुए विवाद को और बढ़ा दिया. उन्होंने बिहार के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कई कमेंट्स भी किए.

बिहार की युवती ने क्या-क्या कहा?

साक्षी ने शुरुआत में कहा, ‘हाय, मैं साक्षी हूं और मैं पुरुषों से नफरत करती हूं. असल में, मुझे पुरुषों के अहंकार को तोड़ने में मजा आता है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, ‘साक्षी, तुम बहुत बेकार हो.’ ठीक है, शायद मैं हूं. मुझे लगता है कि मैं कभी भी एक महान इंसान नहीं बन पाऊंगी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, क्योंकि मैं एक औरत हूं, है ना? इस पीढ़ी में, औरत होना एक बहुत बड़ा सदमा है. मैं सच में किसी जाति से नफ़रत नहीं करती, लेकिन मुझे मर्दों से नफरत है. मर्दों को इतना गर्व किस बात का होता है? वे ऐसे बर्ताव करते हैं, जैसे, ‘मैं एक मर्द हूँ.’ सच में? क्या तुम अपने पिता की कोख से पैदा हुई थीं? तुम्हें जन्म देने वाली एक औरत थी, है ना?’

भड़के यूजर्स

साक्षी झा ने खुद को दस में से आठ नंबर दिए, लेकिन पैनल से उसे ज़ीरो मिला. असल में, समय रैना ने बाद में ऑडियंस से उसकी परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए कहा, और भीड़ ने चिल्लाकर जवाब दिया जीरो. इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिंजस ने कहा कि ये फर्जी लड़की है. इसके अलावा एक ने कहा, उसके जैसे लोग ही वह कारण हैं जिनकी वजह से इतने सारे लोग फेमिनिजम से नफरत करने लगते हैं.’

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