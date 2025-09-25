पहली ही मीटिंग में साजिद खान ने पार कर दी बेशर्मी की हद, एक्ट्रेस से कहा-अभी कपड़े उतारो
साजिद खान जैसे फिल्ममेकर्स ने एक्ट्रेसेस का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इनमें से एक एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने अपनी आपबीती सुनाई थी.

By: Kavita Rajput | Published: September 25, 2025 9:29:53 AM IST

Sajid Khan controversy: बॉलीवुड फिल्ममेकर साजिद खान (Sajid Khan) 2018 में मीटू मूवमेंट (Metoo) के बाद सबसे ज्यादा बदनाम डायरेक्टर बन चुके हैं. उनपर एक नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के दर्जनों आरोप लग चुके हैं. मीटू मूवमेंट के दौरान भी जब एक्ट्रेसेस ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट की कहानी सबके सामने बताई तो उसमें शोषण करने वालों में सबसे ऊपर नाम साजिद खान का ही निकला. एक्ट्रेस मंदाना करीमी (Mandana Karimi) ने भी साजिद पर हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. उन्होंने खुलासा किया था कि जब वो 2014 में साजिद की फिल्म हमशकल्स में रोल को लेकर फिल्ममेकर से मिलीं तो उन्होंने काफी भद्दी बातें उनसे कही थीं.

साजिद बोले-मेरे सामने कपड़े उतारो

मंडाना ने एक इंटरव्यू में कुछ साल पहले कहा था, मैं साजिद की हमशक्ल्स की जब कास्टिंग हो रही थी, तब उनसे मिली थी. मैं और मेरी मेनेजर उनसे मिलने उनके ऑफिस पहुंचे. प्रोड्यूसर वाशु भगनानी से मीटिंग के बाद मुझे साजिद के रूम में भेजा गया जहां उन्होंने कहा, आपकी तस्वीरें बेहतरीन हैं लेकिन आपको अभी मेरे सामने कपड़े उतारने पड़ेंगे. अगर मैंने जो देखा और वो मुझे पसंद आया तो आपको रोल मिल सकता है. मंदाना बोलीं, साजिद की ये बातें सुनकर मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई लेकिन तब उनकी मेनेजर और उन्होंने ये सोचकर बात को हंसी में उड़ा दिया कि बड़ा डायरेक्टर है.

पहली ही मीटिंग में साजिद खान ने पार कर दी बेशर्मी की हद, एक्ट्रेस से कहा-अभी कपड़े उतारो

डायरेक्टर ने भी किया था हैरेस

मंदाना ने इसके अलावा क्या कूल हैं हम के डायरेक्टर उमेश घाडगे पर भी उन्हें हैरेस करने का आरोप लगाया था. मंदाना के मुताबिक उन्होंने उमेश का ये ऑफर ठुकरा दिया कि वो उनके साथ डेट पर चलें, जब मंदाना ने उमेश से ऐसा करने को मना कर दिया तो उन्होंने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया. मंदाना बोलीं, हैरेसमेंट का मतलब केवल छूना ही नहीं होता, इसका मतलब होता है कि कोई आपकी जिंदगी नर्क बना दे, उमेश ने मुझे हैरेस करने के कई तरीके निकाले जैसे वो आखिरी मोमेंट पर गाने के स्टेप्स बदल देते थे, सेट पर जल्दी बुला लेते थे, वो पहनने को फ़ोर्स करते थे जो मुझे शूट पर पहनने की जरूरत नहीं थी, मुझे घंटों इंतजार करवाते थे आदि.

