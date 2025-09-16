मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?

Sajid Khan Saloni Chopra Me Too: 2018 में जब बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट की लहर आई तो कई एक्ट्रेसेस ने डायरेक्टर्स या मेल को-वर्कर्स या एक्टर्स पर यौन शोषण के आरोप लगाए. इनमें से एक नाम डायरेक्टर साजिद खान (Sajid Khan) का था जिनपर कई महिलाओं ने हैरेसमेंट के आरोप लगाए. इनमें से एक सलोनी चोपड़ा (Saloni Chopra) थीं जिन्होंने साजिद की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया था. सलोनी ने साजिद पर ऐसे-ऐसे आरोप लगाए थे कि आप जानकर चौंक जाएंगे.
फोन पर करते थे बेहद गंदी बातें
सलोनी ने एक ब्लॉग के जरिए सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया था. उन्होंने साजिद पर शारीरिक शोषण के साथ-साथ मेंटल टॉर्चर के भी आरोप लगाए थे. सलोनी ने बताया था कि साजिद उन्हें देर रात कॉल करते थे और उन्हें कॉल उठाना ही पड़ता था क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो साजिद उन्हें और ज्यादा परेशान करते थे. सलोनी ने कहा था, वो मुझसे पूछते थे कि मैंने क्या पहना है, मुझे बिकिनी फोटोज सेंड करने के लिए कहते थे. कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे भला-बुरा कहते थे तो कभी अपने प्राइवेट पार्ट के साइज़ के बारे में बात करते थे.
वो कहते थे कि मेरा प्राइवेट पार्ट बेहद बड़ा है और उससे भी ज्यादा उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स बड़ी हैं. वो मुझसे अपना प्राइवेट पार्ट छूने के लिए कहते थे और गुस्सा हो जाते थे जब मैं उन्हें मना करती थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती. वो मुझे अपने घर में रहने के लिए भी कहते थे. एक बार तंग आकर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर वो चाहते क्या हैं, क्या वो मेरे साथ सोना चाहते हैं?अगर ऐसा है तो मैं उनकी ये इच्छा पूरी करके आगे बढूं क्योंकि मैं थक चुकी थी. साजिद ये बात सुनकर भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि ये सब सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं है. उन्होंने मुझे स्टुपिड कहा. फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो ऐसे कई डायरेक्टर्स के नाम गिना सकते हैं जो एक्ट्रेसेस को महीनों तक अपने घर में रखते हैं और इंडस्ट्री में ये चीज़ बेहद आम है.
हाथ पकड़कर बोले-मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो
सलोनी ने आगे कहा, मैं बेवक़ूफ़ थी कि कास्टिंग काउच केवल एक बार सोने से खत्म हो जाता है. वो तो मुझे अपनी गुलाम बनाकर रखना चाहते थे. एक बार तो साजिद ने उनका हाथ जबरदस्ती पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट पर टच करने की कोशिश की. सलोनी इस बात से बेहद डर गईं. उन्होंने ऑफिस में लैपटॉप फेंका और वहां से निकल गईं. तब साजिद ने उनका करियर तबाह करने की धमकी तक दी थी.