मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?

मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?

साजिद खान जैसे डायरेक्टर्स पर कई बार यौन शोषण के आरोप लगे हैं लेकिन वो अब भी फिल्म इंडस्ट्री में बने हुए हैं.

By: Kavita Rajput | Published: September 16, 2025 8:15:58 AM IST

मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?

Sajid Khan Saloni Chopra Me Too: 2018 में जब बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट की लहर आई तो कई एक्ट्रेसेस ने डायरेक्टर्स या मेल को-वर्कर्स या एक्टर्स पर यौन शोषण के आरोप लगाए. इनमें से एक नाम डायरेक्टर साजिद खान (Sajid Khan) का था जिनपर कई महिलाओं ने हैरेसमेंट के आरोप लगाए. इनमें से एक सलोनी चोपड़ा (Saloni Chopra) थीं जिन्होंने साजिद की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया था. सलोनी ने साजिद पर ऐसे-ऐसे आरोप लगाए थे कि आप जानकर चौंक जाएंगे.

मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?

फोन पर करते थे बेहद गंदी बातें

सलोनी ने एक ब्लॉग के जरिए सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया था. उन्होंने साजिद पर शारीरिक शोषण के साथ-साथ मेंटल टॉर्चर के भी आरोप लगाए थे. सलोनी ने बताया था कि साजिद उन्हें देर रात कॉल करते थे और उन्हें कॉल उठाना ही पड़ता था क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो साजिद उन्हें और ज्यादा परेशान करते थे. सलोनी ने कहा था, वो मुझसे पूछते थे कि मैंने क्या पहना है, मुझे बिकिनी फोटोज सेंड करने के लिए कहते थे. कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे भला-बुरा कहते थे तो कभी अपने प्राइवेट पार्ट के साइज़ के बारे में बात करते थे. 

वो कहते थे कि मेरा प्राइवेट पार्ट बेहद बड़ा है और उससे भी ज्यादा उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स बड़ी हैं. वो मुझसे अपना प्राइवेट पार्ट छूने के लिए कहते थे और गुस्सा हो जाते थे जब मैं उन्हें मना करती थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती. वो मुझे अपने घर में रहने के लिए भी कहते थे. एक बार तंग आकर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर वो चाहते क्या हैं, क्या वो मेरे साथ सोना चाहते हैं?अगर ऐसा है तो मैं उनकी ये इच्छा पूरी करके आगे बढूं क्योंकि मैं थक चुकी थी. साजिद ये बात सुनकर भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि ये सब सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं है. उन्होंने मुझे स्टुपिड कहा. फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो ऐसे कई डायरेक्टर्स के नाम गिना सकते हैं जो एक्ट्रेसेस को महीनों तक अपने घर में रखते हैं और इंडस्ट्री में ये चीज़ बेहद आम है.

मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?

हाथ पकड़कर बोले-मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो

सलोनी ने आगे कहा, मैं बेवक़ूफ़ थी कि कास्टिंग काउच केवल एक बार सोने से खत्म हो जाता है. वो तो मुझे अपनी गुलाम बनाकर रखना चाहते थे. एक बार तो साजिद ने उनका हाथ जबरदस्ती पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट पर टच करने की कोशिश की. सलोनी इस बात से बेहद डर गईं. उन्होंने ऑफिस में लैपटॉप फेंका और वहां से निकल गईं. तब साजिद ने उनका करियर तबाह करने की धमकी तक दी थी. 

Tags: sajid khansajid khan controversysajid khan me toosaloni choprasaloni chopra bold photos
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?
मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?
मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?
मेरा प्राइवेट पार्ट टच करो…जब डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ की घिनौनी हरकत, जानिए फिर क्या हुआ?