Home > मनोरंजन > Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म

Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म

Saiyaara Box Office Collection Day 24: अहान पांडे और अनित पड्डा से सजी सैय्यारा ने विक्की कौशल की फिल्म छावा को पछाड़ दिया है। कमाई के मामले में सैय्यारा ने छावा को पछाड़ दिया है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 10, 2025 16:03:19 IST

Saiyaara Box Office Collection Day 24 (सैय्यारा ने छावा को पछाड़ा)
Saiyaara Box Office Collection Day 24 (सैय्यारा ने छावा को पछाड़ा)

Saiyaara Box Office Collection Day 24: 24 दिनों के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर सैय्यारा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इतने दिनों के बाद भी इस फिल्म का जादू दर्शकों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। सैय्यारा एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। ‘सैय्यारा’ ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक इतने रिकॉर्ड बनाए हैं कि आने वाली फिल्मों के लिए इन्हें तोड़ना एक बड़ी समस्या बनने जा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 24 दिन हो चुके हैं और यह इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के साथ-साथ, मुनाफे के मामले में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘छावा’ से भी आगे निकल गई है।

भले ही ‘छावा’ इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन ‘सैय्यारा’ का मुनाफा सबसे ज्यादा है। आइए जानते हैं कि फिल्म ने अपने बजट से कितने ज्यादा प्रतिशत की कमाई की है।

‘सैय्यारा’ का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तरन आदर्श के अनुसार, फिल्म ने 22 दिनों में 317.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 23वें दिन, सैक्निल्क के अनुसार, अहान पांडे की फिल्म ने 3.35 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, अगर आज अर्थात 24वें दिन की बात करें तो दोपहर 3:25 बजे तक फिल्म की कमाई 2.24 करोड़ रुपये हो गई है। कुल कलेक्शन की बात करें तो यह बढ़कर 322.84 करोड़ रुपये हो गया है। ये आंकड़े अंतिम नहीं हैं। अभी इनमें बदलाव हो सकते हैं।



प्यार में धोखा, बदले की आग ने सब कुछ कर दिया तबाह, रूह कंपा देगी 13 साल पुरानी ये बदले की कहानी

वैश्विक स्तर पर कितना है कलेक्शन

इस फिल्म की World Wide बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मोहित सूरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने 22 दिनों में दुनिया भर में 517.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। ये आंकड़े भी सैक्निल्क के अनुसार हैं। अब आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने विक्की कौशल की फिल्म को कैसे पछाड़ा है।

‘सैय्यारा’ ने ‘छावा’ को दो बार हराया

1- सैक्निल्क के अनुसार, ‘छावा’ ने भारत में 601.54 करोड़ रुपये कमाए, जबकि फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपये था। यानी, फिल्म ने घरेलू कलेक्शन में बजट का 462.72 प्रतिशत मुनाफा कमाया। अब ‘सैय्यारा’ की बात करें तो 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक बजट का लगभग 541 प्रतिशत वसूल कर लिया है।

2- वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो विक्की कौशल की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 807.88 करोड़ की कमाई की है, जो बजट का लगभग 621 प्रतिशत है।

दूसरी ओर, ‘सैय्यारा’ ने वर्ल्ड वाइड बजट का 875 प्रतिशत कमाकर ‘छावा’ को पछाड़ दिया है।

मोहित सूरी निर्देशित और अहान पांडे-अनित पड्डा अभिनीत इस फिल्म के पास अभी भी 4 दिनों का समय है। 14 अगस्त को ‘कुली’ और ‘वॉर 2’ की रिलीज से पहले यह फिल्म अभी कुछ और करोड़ कमा सकती है।

नहीं मिला काम तो पानी की बोतल बेचने को मजबूर हुई ये हसीना! बहन संग शुरू किया ये अनोखा बिजनेस, झोंक दी पूरी जिंदगी की…

Tags: ahaan pandaysaiyaara box office collectionSaiyaara Box Office Collection Day 24
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये...

August 10, 2025

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025
Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म
Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म
Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म
Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?