Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म

Saiyaara Box Office Collection Day 24: 24 दिनों के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर सैय्यारा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इतने दिनों के बाद भी इस फिल्म का जादू दर्शकों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। सैय्यारा एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। ‘सैय्यारा’ ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक इतने रिकॉर्ड बनाए हैं कि आने वाली फिल्मों के लिए इन्हें तोड़ना एक बड़ी समस्या बनने जा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 24 दिन हो चुके हैं और यह इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के साथ-साथ, मुनाफे के मामले में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘छावा’ से भी आगे निकल गई है।

भले ही ‘छावा’ इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन ‘सैय्यारा’ का मुनाफा सबसे ज्यादा है। आइए जानते हैं कि फिल्म ने अपने बजट से कितने ज्यादा प्रतिशत की कमाई की है।

‘सैय्यारा’ का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तरन आदर्श के अनुसार, फिल्म ने 22 दिनों में 317.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 23वें दिन, सैक्निल्क के अनुसार, अहान पांडे की फिल्म ने 3.35 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, अगर आज अर्थात 24वें दिन की बात करें तो दोपहर 3:25 बजे तक फिल्म की कमाई 2.24 करोड़ रुपये हो गई है। कुल कलेक्शन की बात करें तो यह बढ़कर 322.84 करोड़ रुपये हो गया है। ये आंकड़े अंतिम नहीं हैं। अभी इनमें बदलाव हो सकते हैं।







वैश्विक स्तर पर कितना है कलेक्शन

इस फिल्म की World Wide बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मोहित सूरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने 22 दिनों में दुनिया भर में 517.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। ये आंकड़े भी सैक्निल्क के अनुसार हैं। अब आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने विक्की कौशल की फिल्म को कैसे पछाड़ा है।

‘सैय्यारा’ ने ‘छावा’ को दो बार हराया

1- सैक्निल्क के अनुसार, ‘छावा’ ने भारत में 601.54 करोड़ रुपये कमाए, जबकि फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपये था। यानी, फिल्म ने घरेलू कलेक्शन में बजट का 462.72 प्रतिशत मुनाफा कमाया। अब ‘सैय्यारा’ की बात करें तो 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक बजट का लगभग 541 प्रतिशत वसूल कर लिया है।

2- वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो विक्की कौशल की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 807.88 करोड़ की कमाई की है, जो बजट का लगभग 621 प्रतिशत है।

दूसरी ओर, ‘सैय्यारा’ ने वर्ल्ड वाइड बजट का 875 प्रतिशत कमाकर ‘छावा’ को पछाड़ दिया है।

मोहित सूरी निर्देशित और अहान पांडे-अनित पड्डा अभिनीत इस फिल्म के पास अभी भी 4 दिनों का समय है। 14 अगस्त को ‘कुली’ और ‘वॉर 2’ की रिलीज से पहले यह फिल्म अभी कुछ और करोड़ कमा सकती है।