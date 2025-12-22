Home > मनोरंजन > Explaine: सैयारा से तेरे इश्क में तक: कैसे लव स्टोरीज ने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर सबको चौंका दिया

साल 2025 बॉक्स ऑफिस पर अप्रत्याशित रूप से एक रोमांटिक साल साबित हुआ, जिसमें लव स्टोरीज ने चुपचाप बड़े बजट की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. सैयारा, तेरे इश्क में, और एक दीवाने की दीवानगी जैसी फिल्मों ने साबित किया कि इमोशनल ईमानदारी, दमदार संगीत और आम लोगों से जुड़ी कहानियों में आज भी दर्शकों को लुभाने की ताकत है.

By: Anshika thakur | Last Updated: December 22, 2025 9:23:04 AM IST

Romantic movies 2025
Romantic movies 2025


Bollywood 2025: 2025 में, जब फ्रैंचाइज़ी की थकान, बहुत ज़्यादा प्रचार वाली एक्शन फ़िल्में और दर्शकों का अप्रत्याशित व्यवहार सुर्खियों में छाया हुआ था, तब रोमांस जॉनर ने असल में ज़बरदस्त सफलता हासिल की.

नाजुक, इमोशनल और अक्सर कम महत्वाकांक्षी प्रेम कहानियों ने चुपचाप बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के नियमों को फिर से लिख दिया है.

सैयारा और हाल ही में रिलीज़ हुई तेरे इश्क में जैसी फिल्में सरप्राइज़ हिट साबित हुईं, जबकि विक्की कौशल की हिस्टोरिकल फिल्म छावा और ऋषभ शेट्टी की कांतारा: चैप्टर 1 2025 में विनर बनकर उभरीं.

यह पैटर्न कोई इत्तेफाक नहीं है। 2025 ने यह साबित कर दिया है कि बड़े बजट की इवेंट फिल्मों से भरे माहौल में, यह सिर्फ़ शानदार नज़ारे नहीं, बल्कि असलियत पर आधारित इमोशनल लव स्टोरीज़ हैं जो दर्शकों को सिनेमाघरों में वापस खींच रही हैं.

सैयारा एक ब्लॉकबस्टर बन गई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी

नए एक्टर अहान पांडे और अनीता पड्डा, जिनके नाम कुछ ही फिल्में हैं, की पैशनेट लव स्टोरी ‘सय्यारा’ एक स्लीपर हिट का बेहतरीन उदाहरण है.

45-60 करोड़ रुपये के मीडियम बजट में बनी यह फ़िल्म, जिसे YRF ने प्रोड्यूस किया था और मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, कम उम्मीदों के साथ रिलीज़ हुई थी.

दो नए चेहरों और एक ऐसे जॉनर के साथ जिसे हाल के सालों में खास तौर पर “रिस्की” माना जाता था, ट्रेड पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि यह ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज परफ़ॉर्म करेगी.

इसके बजाय, सैयारा इस दशक की सबसे बड़ी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई और इसने ₹21.25 करोड़ की ज़बरदस्त ओपनिंग की, जिससे सब हैरान रह गए.

सैयारा इस साल 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, और रिलीज़ से पहले इसके बारे में लगभग कोई चर्चा नहीं थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने कई लोगों को हैरान और अचंभित कर दिया.

बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन वर्ल्डवाइड ग्रॉस: 

₹570.67 करोड़ भारत में ओपनिंग वीकेंड: ₹83 करोड़ फाइनल ROI: 2020–2025 की सबसे ज़्यादा फिल्मों में से एक हैं. 

अब, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इस अचानक सफलता का कारण क्या था? एक तो, दर्शकों ने फिल्म की इमोशनल क्लैरिटी पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया.

कहानी की कोमलता, उसकी धीमी गति और उसका रिच म्यूजिकल ताना-बाना 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत के रोमांटिक हिंदी सिनेमा की याद दिलाता था, एक ऐसा जॉनर जिसमें बॉलीवुड ने बहुत अच्छा काम किया था.

यह असली लगा, एक ऐसी क्वालिटी जो कई लोगों को हाल के सालों में फ्लॉप हुई कई चमकदार, ओवर-प्रोड्यूस्ड लव स्टोरीज में गायब लगी.

एक ट्रेड इनसाइडर ने इसकी अपील को सही बताया: “हर दशक में, एक लव स्टोरी ऐसी आती है जो बॉलीवुड को याद दिलाती है कि असलियत कितनी पावरफुल हो सकती है. 2025 के लिए, वह फिल्म सैयारा है.”

सोशल मीडिया पर, युवा दर्शकों ने सैयारा को ज़बरदस्त हिट बना दिया. फैन एडिट्स से प्लेटफॉर्म भर गए, और इसके गाने हफ़्तों तक म्यूज़िक चार्ट्स पर टॉप पर रहे.

स्क्रीनिंग के बाद, कई फिल्म देखने वालों ने इमोशनल रिएक्शन शेयर किए. बात तेज़ी से फैली, जिससे सैयारा के दर्शकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली. आखिरकार, इसने एक मामूली फिल्म को एक बड़े ब्लॉकबस्टर में बदल दिया.

इसके बाद आई “सनम तेरी कसम”, एक और लव स्टोरी जिसमें कम जाने-पहचाने हर्षवर्द्धन राणे और पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा थे. यह फिल्म, जो बहुत कम मार्केटिंग और मामूली कास्ट के साथ रिलीज़ हुई थी, साल की सबसे अप्रत्याशित हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी.

यह रोमांटिक ड्रामा रिलीज़ से पहले के प्रचार के बजाय पूरी तरह से अपनी इमोशनल अपील पर निर्भर था.

हर्षवर्धन और सोनम की क्रेज़ी लव स्टोरी

ए मैडमैन्स ऑब्सेशन बहुत ही कंट्रोल्ड बजट में बनी थी, लेकिन फिल्म चुपचाप रिलीज़ हुई और फिर वर्ड-ऑफ-माउथ से इसकी पॉपुलैरिटी में ज़बरदस्त उछाल आया.

यह फिल्म युवा दर्शकों को बहुत पसंद आई, जिन्होंने प्यार के इसके सच्चे और जोशीले चित्रण से खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया.

इसका म्यूज़िक, जो धीमा, दिल को छूने वाला और बहुत ज़्यादा मधुर था, एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया, और हफ़्तों तक रील्स और प्लेलिस्ट पर छाया रहा. यह म्यूज़िक उन मुख्य कारणों में से एक बन गया जिसने दर्शकों को थिएटर तक खींचा.

रिलीज़ के पहले 10 दिनों के अंदर ही, फ़िल्म ने ट्रेड की उम्मीदों को पार कर लिया और धीरे-धीरे एक सर्टिफाइड स्लीपर हिट बन गई.

‘एक दीवाने की दीवानगी’ को जो बात सबसे अलग बनाती थी, वह थी इसकी सच्चाई. जहाँ बड़े बजट की एक्शन फ़िल्में और स्टार-कास्ट वाली रोमांटिक फ़िल्में दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए संघर्ष कर रही थीं, वहीं यह इंटेंस और अप्रत्याशित लव स्टोरी ताज़ा और ज़मीनी लगी, और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई.

क्रिटिक्स ने भी फ़िल्म की तारीफ़ की, और अपने रिव्यू में मनीकंट्रोल के रिव्यूअर ने लिखा: “‘एक दीवाने की दीवानगी’ बेकाबू भावनाओं, दिलकश रोमांस और धड़कन बढ़ा देने वाले ड्रामा की एक सिनेमैटिक राइड है. यह कोई हल्की-फुल्की लव स्टोरी नहीं है यह उन दर्शकों के लिए बनाया गया एक पावरफुल अनुभव है जो इंटेंसिटी, जोशीले टकराव और ऐसे म्यूज़िक को पसंद करते हैं जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहता है.”

‘एक दीवाने की दीवानगी’ ₹25 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने ₹85.43 करोड़ (भारत नेट) और ₹112.03 करोड़ (दुनिया भर में) कमाए. इसने अपने मामूली बजट से लगभग तीन गुना ज़्यादा कमाई की और यह एक सर्टिफाइड हिट है.

थिएटर में चलने के आखिर तक, ‘एक दीवाने की दीवानगी’ एक शांत रिलीज़ से बदलकर एक पूरा कल्चरल फेनोमेनन बन गई थी. इसकी सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बॉलीवुड सच्ची भावनाओं को अपनाता है, तो छोटी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस के नियम बदल सकती हैं.

तेरे इश्क में: एक मीडियम बजट की लव स्टोरी जिसने अपने इमोशंस की ताकत पर अपनी पहचान बनाई.
सैयारा या एक दीवाने की दीवानगी के उलट, तेरे इश्क में में एक दमदार स्टार कास्ट थी जिसमें तमिल सुपरस्टार धनुष और कृति सैनन लीड रोल में थे.

आनंद एल. राय द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म 85 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इससे अच्छी ओपनिंग की उम्मीद थी. और इसके वीकेंड परफॉर्मेंस ने असल में ट्रेड सर्कल में कई लोगों को हैरान कर दिया.

इसका दिन-वार कलेक्शन: दिन 1 (भारत): ₹16 करोड़ दिन 2: ₹17 करोड़ ओपनिंग वीकेंड: ₹51.75 करोड़

‘तेरे इश्क में’ ने सोमवार का अहम टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया और पूरे भारत में ₹62.47 करोड़ का शानदार NBOC कलेक्शन किया. इसे पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ और इमोशनल जुड़ाव की वजह से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो इसके आंकड़ों में साफ दिख रहा है.

बिना किसी फ्रेंचाइज़ सपोर्ट, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, या पहले से मौजूद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली मीडियम-बजट रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है.

2025 में लव स्टोरीज विनर क्यों बनीं? 

2025 तक, बॉलीवुड का इकोनॉमिक्स काफी टाइट हो गया था. पहले, एक्शन फिल्मों को बनाने में 200 से 300 करोड़ रुपये लगते थे, जबकि रोमांस फिल्में काफी सस्ती होती थीं.

सैयारा के मामले में, इसे सिर्फ 45 से 60 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था, फिर भी इसने 570 करोड़ रुपये कमाए.

तेरे इश्क में: ₹85 करोड़ का बजट – इसे अच्छी ओपनिंग मिली और दर्शकों की दिलचस्पी बनी रही – इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में अब तक ₹62 करोड़ कमाए हैं.

निष्कर्ष – प्रोड्यूसर्स को यह एहसास हो गया है कि बॉक्स ऑफिस के अनिश्चित माहौल में कम बजट और इमोशनल कहानी सबसे सुरक्षित दांव है.

