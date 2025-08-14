Home > मनोरंजन > Saiyaara OTT Release Date: इस दिन से आप घर बैठे देख सकते हैं सैयारा फिल्म, नोट कर लीजिये तारीख

Saiyaara OTT Release Date: अगर आप घर बैठे 'सैयारा' देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है इस आर्टिकल में आपको वो सब कुछ बताया गया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 14, 2025 15:22:00 IST

Saiyaara OTT Release Date: 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म सैयारा ने देशभर के युवाओं में धूम मचा दिया था. बॉलीवुड की यह रोमांटिक ड्रामा ‘सैयारा’ बड़े पर्दे पर आने के बाद से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़े पोस्ट, प्रशंसकों की प्रतिक्रियाओं की भरमार है, जो दर्शाता है कि दर्शकों ने इसे कितना पसंद किया है। आशिकी 2 और एक विलेन जैसी लोकप्रिय हिट फिल्मों के लिए जाने जाने वाले मोहित सूरी द्वारा निर्देशित, यह फिल्म पुराने ज़माने के बॉलीवुड रोमांस के जादू को एक नए और आधुनिक स्पर्श के साथ जोड़ती है।

अगर आप घर बैठे ‘सैय्यारा’ देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है इस आर्टिकल में आपको वो सब कुछ बताया गया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है।

‘सैयारा’ ऑनलाइन कब देख सकेंगे 

सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद, ‘सैयारा’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका प्रीमियर 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। आपको बता दें कि यश राज फिल्म्स ने अभी तक ‘सैयारा’ के ओटीटी रिलीज़ की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा द्वारा रीपोस्ट की गई एक इंस्टाग्राम स्टोरी से संकेत मिलता है कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर बताई गई तारीख पर ही प्रीमियर होगी। उम्मीद है कि निर्माता और ओटीटी प्लेटफॉर्म जल्द ही तारीख की पुष्टि करेंगे।

सैयारा के कलाकार

सैयारा में, नए चेहरे अहान पांडे और अनीत पड्डा, कृष और वाणी की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और स्वाभाविक अभिनय दर्शकों की प्रशंसा बटोर रहे हैं। फिल्म में लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता वरुण बडोला भी एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में हैं।

सैयारा की कहानी

फिल्म वाणी नामक एक युवती की कहानी पर आधारित है, जिसका जीवन तब बिखर जाता है जब उसका प्रेमी उसे कोर्ट मैरिज से ठीक पहले छोड़ देता है। दिल टूट जाता है और लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वह छह महीने बाद एक नई नौकरी शुरू करती है। तभी उसकी मुलाकात कृष से होती है, जो एक महत्वाकांक्षी गायक है और अपनी निजी समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे-जैसे दोनों एक-दूसरे को जानने लगते हैं, वे अपने पुराने ज़ख्मों से उबरने लगते हैं और धीरे-धीरे एक गहरा रिश्ता बनाते हैं।

मोहित सूरी की विशिष्ट रोमांटिक कहानी और नए मुख्य कलाकारों की जोड़ी के साथ, सैय्यारा दिल को छू लेने वाली भावनाओं, भावपूर्ण संगीत और एक प्रासंगिक प्रेम कहानी का मिश्रण पेश करती है।

