तान्या और अमाल मलिक आएंगे नजर? ‘सैयारा की सस्ती कॉपी!’ स्टार प्लस के नए शो का प्रोमो बना ट्रोलर्स का निशाना

स्टार प्लस ने अपने नए शो ‘सैराब’ की घोषणा की. और रविवार यानी 18 मई को सोशल मीडिया पर इसका टीज़र जारी किया, जिसने नेटिजंस की उत्सुकता बढ़ा दी है, साथ ही इसे खूब ट्रोल किया जा रहा है और इसे सैयारा की सस्ती कॉपी बताई जा रही है. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या तान्या मित्तल और अमाल मलिक इस शो में नजर आने वाले हैं?

क्या है शो की टीजर?

स्टार प्लस पर जारी किए नए शो सैराब की टीजर एआई से बनाया गया है. इसमें दिखता है कि शो का मुख्य अभिनेता, जो एक संगीतकार हैं, लाइव दर्शकों के सामने गिटार बजाते हुए मंच पर प्रस्तुति देते हुए दिखाई देता हैं. जबकि मुख्य अभिनेत्री, पीले रंग की साड़ी पहने, मंच के पीछे से उन्हें देखती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं, जबकि वह दूर से उन्हें रोकने की कोशिश करती है. बैकग्राउंड में बज रहा गाना लोगों का ध्यान खींचता है.

‘सैयारा’ फिल्म जैसी आ रही फील

इस शो के टीजर में कलाकारों के चेहरे नहीं दिखाए गए, लेकिन प्रोमो को देखकर प्रशंसक इसकी तुलना फिल्म ‘सैयारा’ के अहान पांडे और अनीत पड्डा से कर रहे हैं. इस शो के मुख्य अभिनेता का लुक फिल्म में कृष कपूर के रूप में अहान के लुक से मिलता-जुलता है, और हेयरस्टाइल भी वैसी ही है, इसलिए कई ऑनलाइन दर्शकों ने शो को ‘सस्ती सैयारा’ तक कह दिया है.

नेटिजंस कर रहे ट्रोल

इस शो का टीजर देखने के बाद नेटिजंस द्वारा इसे ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है. एक यूजर ने कहा कि मुझे लगता है सैयारा फिल्म कॉपी हुई है अब. वहीं दूसरे यूजर ने बोला मुझे लगता है कि मुख्य भूमिका में हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट हैं, लेकिन ये सैयारा जैसी लग रही है. वहीं एक अन्य ने कहा अब लोग सैयारा को कॉपी कर रहे हैं.