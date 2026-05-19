Home > मनोरंजन > तान्या और अमाल मलिक आएंगे नजर? ‘सैयारा की सस्ती कॉपी!’ स्टार प्लस के नए शो का प्रोमो बना ट्रोलर्स का निशाना

तान्या और अमाल मलिक आएंगे नजर? ‘सैयारा की सस्ती कॉपी!’ स्टार प्लस के नए शो का प्रोमो बना ट्रोलर्स का निशाना

TV Show: स्टार प्लस ने अपने आगामी टीवी शो 'सैराब' का टीजर किया है. इसे देख लोग 2025 में आई फिल्म 'सैयारा' की कॉपी बता रहे हैं. साथ ही नेटिजंस शो पर अपनी भड़ास निकालते दिख रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 19, 2026 10:28:16 AM IST

स्टार प्लस पर आ रहा शो 'सैयारा' फिल्म की है कॉपी!
स्टार प्लस पर आ रहा शो 'सैयारा' फिल्म की है कॉपी!


स्टार प्लस ने अपने नए शो ‘सैराब’ की घोषणा की. और रविवार यानी 18 मई को सोशल मीडिया पर इसका टीज़र जारी किया, जिसने नेटिजंस की उत्सुकता बढ़ा दी है, साथ ही इसे खूब ट्रोल किया जा रहा है  और इसे सैयारा की सस्ती कॉपी बताई जा रही है. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या तान्या मित्तल और अमाल मलिक इस शो में नजर आने वाले हैं?

क्या है शो की टीजर?

स्टार प्लस पर जारी किए नए शो सैराब की टीजर एआई से बनाया गया है. इसमें दिखता है कि शो का मुख्य अभिनेता, जो एक संगीतकार हैं, लाइव दर्शकों के सामने गिटार बजाते हुए मंच पर प्रस्तुति देते हुए दिखाई देता हैं. जबकि मुख्य अभिनेत्री, पीले रंग की साड़ी पहने, मंच के पीछे से उन्हें देखती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं, जबकि वह दूर से उन्हें रोकने की कोशिश करती है. बैकग्राउंड में बज रहा गाना लोगों का ध्यान खींचता है. 

You Might Be Interested In

‘सैयारा’ फिल्म जैसी आ रही फील

इस शो के टीजर में कलाकारों के चेहरे नहीं दिखाए गए, लेकिन प्रोमो को देखकर प्रशंसक इसकी तुलना फिल्म ‘सैयारा’ के अहान पांडे और अनीत पड्डा से कर रहे हैं. इस शो के मुख्य अभिनेता का लुक फिल्म में कृष कपूर के रूप में अहान के लुक से मिलता-जुलता है, और हेयरस्टाइल भी वैसी ही है, इसलिए कई ऑनलाइन दर्शकों ने शो को ‘सस्ती सैयारा’ तक कह दिया है.

नेटिजंस कर रहे ट्रोल

इस शो का टीजर देखने के बाद नेटिजंस द्वारा इसे ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है. एक यूजर ने कहा कि मुझे लगता है सैयारा फिल्म कॉपी हुई है अब. वहीं दूसरे यूजर ने बोला मुझे लगता है कि मुख्य भूमिका में हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट हैं, लेकिन ये सैयारा जैसी लग रही है. वहीं एक अन्य ने कहा  अब लोग सैयारा को कॉपी कर रहे हैं. 

Tags: home-hero-pos-4saiyaaraTV Show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
तान्या और अमाल मलिक आएंगे नजर? ‘सैयारा की सस्ती कॉपी!’ स्टार प्लस के नए शो का प्रोमो बना ट्रोलर्स का निशाना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तान्या और अमाल मलिक आएंगे नजर? ‘सैयारा की सस्ती कॉपी!’ स्टार प्लस के नए शो का प्रोमो बना ट्रोलर्स का निशाना
तान्या और अमाल मलिक आएंगे नजर? ‘सैयारा की सस्ती कॉपी!’ स्टार प्लस के नए शो का प्रोमो बना ट्रोलर्स का निशाना
तान्या और अमाल मलिक आएंगे नजर? ‘सैयारा की सस्ती कॉपी!’ स्टार प्लस के नए शो का प्रोमो बना ट्रोलर्स का निशाना
तान्या और अमाल मलिक आएंगे नजर? ‘सैयारा की सस्ती कॉपी!’ स्टार प्लस के नए शो का प्रोमो बना ट्रोलर्स का निशाना