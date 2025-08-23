Home > मनोरंजन > जब दिलीप कुमार से टकराई थीं सायरा बानो, यहीं से शुरू हुई थी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी

Saira Banu Birthday: सायरा बानो और दिलीप कुमार की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। पहली मुलाकात से लेकर शादी तक के किस्से जानिए उनके जन्मदिन पर।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 23, 2025 14:47:15 IST

Saira Banu Birthday
Saira Banu Birthday

सायरा बानो का नाम आते ही आंखों के सामने उनकी मासूम मुस्कान और शालीन अदाकारी ताजा हो जाती है। लेकिन, उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू सिर्फ उनका फिल्मी सफर नहीं बल्कि उनकी प्रेम कहानी भी है, जिसने हमेशा लोगों को मोह लिया। आज सायरा बानो का जन्मदिन है और इस मौके पर उनकी और दिलीप साहब की लव स्टोरी को याद करना अपने आप में खास है।

सायरा बचपन से ही दिलीप कुमार की दीवानी थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वही शख्स एक दिन उनके जीवन साथी बनेंगे। जब सायरा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी मुलाकात दिलीप साहब से हुई और वहीं से उनके दिल का रिश्ता शुरू हुआ।

सायरा की मोहब्बत

हालांकि, दिलीप कुमार उनसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन सायरा की मोहब्बत और सच्चाई ने हर दूरी को मिटा दिया। कहते हैं कि दिलीप साहब शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं थे, मगर सायरा के अटूट समर्पण ने उन्हें भी झुका दिया। आखिरकार 11 अक्टूबर 1966 को दोनों हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए। उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही। यह रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि दोस्ती और समझदारी का भी प्रतीक था। दिलीप साहब ने हमेशा सायरा को इज्जत और मोहब्बत दी और सायरा ने भी हर सुख-दुख में उनका साथ निभाया।  

बॉलीवुड की चमक-दमक

23 अगस्त 1944 को जन्मी सायरा बचपन से ही बॉलीवुड की चमक-दमक से जुड़ी रहीं। उनकी मां नसीम बानो भी मशहूर अदाकारा थीं और उसी वजह से सायरा को फिल्मों का माहौल मिला। 1961 में ‘जंगली’ फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया और अपनी मासूम अदाओं से लाखों दिलों की धड़कन बन गईं। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि वह जल्द ही उस दौर की टॉप हीरोइनों में शामिल हो गईं।

करियर बेहद चमकदार

सायरा बानो का फिल्मी करियर बेहद चमकदार रहा। उन्होंने ‘ब्लफ़ मास्टर’,’शागिर्द’,’पूरब और पश्चिम’, ‘विक्टोरिया नंबर 203’ जैसी हिट फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। उनकी सादगी और ग्लैमरस लुक्स दोनों ही दर्शकों को खूब भाए।

इन फिल्मों में साथ आए नजर 

सायरा बानो ने दिलीप साहब संग भी तमाम फिल्में कीं। दोनों ने साथ में ‘गोपी’, ‘सगीना महतो’ और ‘बैराग’ में काम किया, जिसमें उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। खासतौर पर गोपी के दौरान दिलीप साहब ने सायरा की मेहनत और लगन को देखा और तभी से उनका रिश्ता और गहरा हो गया।

