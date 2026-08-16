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Bollywood: दुनिया की जंगों से डरे हैं तैमूर-जेह? पिता Saif Ali Khan का बेबाक बयान

Saif Ali Khan | Bollywood: हाल ही में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान ने कुछ ऐसा कहा जो हैरान कर देने वाला है, सैफ अली खान का कहना कि उनके बेटे तैमूर और जेह दुनिया में हो रही लड़ाइयों से डरे हुए हैं. उन्होंने कश्मीर के साथ अपने जुड़ाव के बारे में भी बात की.

By: Heena Khan | Published: August 16, 2026 9:58:52 AM IST

Saif Ali Khan
Saif Ali Khan


Saif Ali Khan | Bollywood: हाल ही में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान ने कुछ ऐसा कहा जो हैरान कर देने वाला है, सैफ अली खान का कहना कि उनके बेटे तैमूर और जेह दुनिया में हो रही लड़ाइयों से डरे हुए हैं. उन्होंने कश्मीर के साथ अपने जुड़ाव के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि ‘मैं उनसे कहता हूँ कि सेना हमारी रक्षा कर रही है.’ सैफ अली खान ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत की सेना की भूमिका और दुनिया भर में चल रहे झगड़ों को लेकर अपने बच्चों की बढ़ती चिंताओं के बारे में सोचा. एक्टर ने अपने बेटों, तैमूर और जेह के साथ घर पर हुई बातचीत के बारे में बताया, जो अब युद्ध, सुरक्षा और अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है तो क्या होगा, जैसे सवाल पूछने लगे हैं.

सैफ के बच्चे डरे हुए हैं

सैफ ने बताया कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे झगड़ों की खबरों ने उनके बच्चों को उत्सुक और चिंतित दोनों बना दिया है. उन्होंने कहा कि उनके सवाल अक्सर इस बात पर केंद्रित होते हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा. NDTV के ‘जय जवान’ शो में एक इंटरव्यू के दौरान सैफ ने कहा, “मेरे बच्चे मुझसे अभी दुनिया में चल रही कई लड़ाइयों के बारे में पूछते हैं. वे डरते भी हैं. वे पूछते हैं, ‘हमारी देखभाल कौन कर रहा है? आगे क्या होगा? क्या हालात और खराब होंगे?’

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कश्मीर को लेकर क्या बोले सैफ 

एक्टर ने उनसे कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए देश की सेना पर भरोसा कर सकते हैं. सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, “मैं उनसे कहता हूँ, ‘सेना हमारी रक्षा कर रही है.’ वे आपको सलाम भी करते हैं. हम सभी को बहुत गर्व है.”सैफ ने इस बातचीत के दौरान कश्मीर के बारे में भी बात की, जिसे उन्होंने भारत के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक बताया. इलाके की संवेदनशील प्रकृति को मानते हुए, उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन देश भर के लोग वहाँ आसानी से यात्रा कर पाएँगे.

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-5Saif ali khan
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