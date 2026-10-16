सैफ ने खोला करीना का बेडरूम सीक्रेट, बोले- रात में पैरों पर घी लगाकर सोती हैं बेबो; अभिनेता बोले- ढाबे जैसी खुशबू आती है

सैफ अली खान अपनी शादी की 14वीं सालगिरह के मौके पर कपिल शर्मा के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पहुंचे. यहां उन्होंने पत्नी करीना कपूर की रात में सोने से पहले पैरों पर घी लगाने की आदत का जिक्र किया, जिसे सुनकर दर्शक खूब हंसे.

बेबो पैरों में लगाती हैं घी

16 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स ने शो के नए एपिसोड का प्रोमो शेयर किया. इसमें कपिल शर्मा ने सैफ और करीना से पूछा कि शादी के 14 साल बाद भी वे इतने फिट और फ्रेश कैसे दिखते हैं. सैफ ने इसका श्रेय घी को दिया. करीना ने बताया कि उनके घर में सभी घी खाते हैं. इस पर सैफ ने मजाक में कहा कि करीना रात में अपने पैरों पर भी घी लगाती हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा कि इसकी वजह से रात में उनके बेडरूम से ढाबे जैसी खुशबू आती है.

कपिल शर्मा ने अर्चना का उड़ाया मजाक

कपिल शर्मा ने मजाकिया अंदाज में अर्चना पूरन सिंह को भी छेड़ा. उन्होंने कहा कि अर्चना अपने पैरों पर घी लगाने के बाद उसे दोबारा रोटियों पर इस्तेमाल करती हैं. सैफ और करीना की शादी की सालगिरह वाला यह खास एपिसोड 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

सैफ और करीना का वर्कफ्रंट